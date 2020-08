Romain Bardet verruilt AG2R La Mondiale voor Team Sunweb maandag 10 augustus 2020 om 11:09

Romain Bardet vertrekt na negen seizoenen bij AG2R La Mondiale. De 29-jarige Franse klimmer zette zijn handtekening onder een tweejarig contract bij Team Sunweb.

Met Bardet haalt Sunweb een gerenommeerde klassementsrenner binnen. Bardet stond in 2016 (2e) en 2017 (3e) op het eindpodium van de Tour de France. Vorig jaar won hij de bolletjestrui. Drie keer won hij een etappe in La Grande Boucle. Bovendien behaalde hij in 2018 zilver op het WK in Innsbruck

“Het was voor mij heel belangrijk om een team te vinden dat progressief werkt, met de nieuwste technologie op het gebied van uitrusting en andere gebieden”, reageert Bardet op zijn overstap. “Daarnaast zocht ik een ploeg met een duidelijke visie op de sport, die tevens lid is van de MPCC. Bij Team Sunweb heb ik de mogelijkheid om te starten zonder verwachtingen voor een specifieke koers. In plaats daarvan zullen we ons eerst richten op de basis, waarbij we met toewijding werken aan het verbeteren op allerlei verschillende gebieden. Daarna zullen we pas kijken naar wedstrijdschema’s en doelen. Deze kans komt op het juiste moment in mijn carrière en ik ben zeer gemotiveerd om met het team aan de slag te gaan.”

Teambaas Iwan Spekenbrink is verheugd dat hij met Bardet een opvolger voor Tom Dumoulin heeft kunnen strikken. “Het is een geweldige renner die veel verschillende mogelijkheden en een respectabel palmares met zich meebrengt. Uit onze gesprekken is gebleken dat hij er heel erg mee bezig is om het beste uit zichzelf te halen”, kijkt Spekenbrink terug. “Hij zal een geweldige aanvulling zijn voor ons team in veel verschillende wedstrijden. Met hem hebben we tactisch gezien meer opties in de finales. Hij gaat bij ons de klassiekers rijden, waarna we kijken welke grote ronde en bijbehorende doelen daarna zullen volgen.”