UAE Emirates-manager ziet Aru als kopman Tour: “Pogacar komt om te leren” maandag 13 juli 2020 om 15:03

UAE Emirates schuift Fabio Aru als leider naar voren in de aankomende Tour de France. Volgens ploegmanager José Antonio Fernández, ook wel ‘Matxin’ genoemd, mag toptalent Tadej Pogačar zonder druk rijden in Frankrijk. “Zijn doel is om te leren en te zien hoe ver hij kan gaan, zonder enige verplichting”, aldus Fernández tegen Biciciclismo.

De klimploeg van UAE Emirates bestaat komende Tour uit vier man. Naast Aru en Pogačar zijn dat ook David De la Cruz en Davide Formolo. “Een belangrijk kwartet, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid en zijn belangen heeft”, aldus de manager. “Fabio Aru zal de belangrijkste leider zijn, omdat hij degene is met de meeste ervaring.”

“Pogačar gaat naar een wedstrijd die hij niet kent. Hij is absoluut anders dan de rest, maar zijn doel is om te leren en te zien hoe ver hij kan gaan, zonder enige verplichting”, zegt Fernández. Toch zien veel mensen de jonge Sloveen, die vorig jaar bij zijn debuut in een grote ronde derde werd in de Vuelta a España, als een kanshebber op de Tourwinst.

Peiper: “Bouwen een sterke ploeg rond Pogačar”

Allan Peiper, tegenwoordig ploegleider van UAE Emirates, spreekt ‘Matxin’ juist tegen. Hij zegt dat Pogačar de ploeg juist rond hem gebouwd ziet worden. “Zonder hem extreem veel druk te willen opleggen, ben ik geneigd hem nú al bij de favorieten te rekenen. Zeker voor een mooi klassement”, aldus Peiper in Het Laatste Nieuws. “We laten dan ook niets aan het toeval over, bouwen een sterke ploeg rond hem en gaan ervoor zorgen dat hij voorbereid is op elk mogelijk scenario.”