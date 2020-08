Tour 2020: Julian Alaphilippe slaat dubbelslag in Nice, val Dumoulin zonder gevolgen zondag 30 augustus 2020 om 18:24

Julian Alaphilippe heeft in Nice de tweede etappe van de Tour de France 2020 gewonnen. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step was na een erg lastige etappe van 186 kilometer door de bergen en de heuvels rondom Nice als eerste aan de finish. Hij versloeg Marc Hirschi en Adam Yates in een sprint met drie. Alexander Kristoff moest de rol lossen op de Col de Turini en raakte zijn gele trui kwijt aan Alaphilippe.

Strijd om de tussensprint

De openingsfase ging loeihard vanwege de tussensprint die al na 16 kilometer neergelegd was. Na diverse aanvalspogingen wist een achttal weg te rijden, met gelegenheids-groene trui Peter Sagan, Lukas Pöstlberger (beiden BORA-hansgrohe), Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) en Matteo Trentin (CCC). Zij reden een kleine halve minuut weg, waarna Trentin enigszins verrassend Sagan versloeg in de tussensprint. De Italiaan kreeg meteen daarna een lekke band, waardoor hij weer in het peloton terechtkwam.

De zeven overgebleven aanvallers kregen na de sprint de vrijgeleide van het peloton, waar UAE Emirates het verschil rond de drie minuten hield. Op de Col de la Colmiane, de eerste klim van eerste categorie in deze Tour, ging het peloton in alle rust naar boven. Vooraan trok Cosnefroy vlak onder de top ten aanval. De Fransman wist daarmee de tien bergpunten te pakken op de Colmiane, voor Perez en Asgreen. Het peloton volgde op de top op twee minuten van de koplopers, onder aanvoering van Jumbo-Visma.

Peloton neemt geen risico

Het peloton nam geen risico en gaf de kopgroep zo een minuut extra voorsprong. Met een verschil van 3.10 minuut begonnen de vluchters aan de Col de Turini (14,9 km aan 7,4%) van eerste categorie. Gogl en Perez dunden daar de kopgroep uit tot een vijftal, zonder Sagan en Cosnefroy, terwijl in het peloton UAE Emirates andermaal het tempo bepaalde. Dat tempo zorgde wel voor de nodige schade achterin het peloton, waar sprinters en renners met pijntjes moesten lossen.

Vijf kilometer onder de top van de Turini moest geletruidrager Kristoff lossen uit het peloton, waarna UAE Emirates van de voorposten van het peloton verdween. Een plek die overgenomen werd door klassementsteams als Jumbo-Visma en Movistar. Vooraan vond Cosnefroy zijn benen terug, want hij wist vlak onder de top het gat met de Gogl, Perez, Skujins, Asgreen en Pöstlberger dicht te rijden. De sprint voor de bergpunten werd een prooi voor Perez, die Cosnefroy en Gogl voorbleef.

Jumbo-Visma voert peloton aan in afdaling Turini

Het peloton begon met een achterstand van een kleine twee minuten aan de gevaarlijke afdaling van de Turini. Jumbo-Visma koos voor een strak tempo. Tadej Pogacar kreeg een lekke band te verwerken, maar sloot snel terug aan in het pak. Voor de rest bleef het peloton bespaard van incidenten. Door achtervolgend werk van Jumbo-Visma en ook EF Pro Cycling daalde de voorsprong van de kopgroep rap. Op 40 kilometer van het einde volgde een hergroepering, precies aan de voet van de Col d’Èze (7,8 km aan 6,1%) van tweede categorie.

EF-renner Neilson Powless opende de debatten, maar zijn aanval werd gecounterd door Deceuninck-Quick-Step. Ook INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma zaten goed van voren. Een flink uitgedund peloton bereikte de top van de Col d’Èze. Door het strakke tempo van Jumbo-Visma bleven aanvalspogingen uit. Het spektakel bleef uit tot de Col des Quatre Chemins, een heuvel die geen categorie had maar waar wel 8, 5 en 2 bonificatieseconden lagen op de top.

Alaphilippe valt aan, valpartij Dumoulin

De afdaling van de Col d’Èze zorgde wel voor wat opschudding, want Dauphiné-winnaar Daniel Felipe Martínez schoof hard onderuit in een bocht naar rechts. Aangeslagen kon de Colombiaan zijn weg vervolgen, al had hij toen een minuut achterstand. Alejandro Valverde had op zijn beurt een lekke band, waardoor hij eventjes verder moest op de fiets van Nelson Oliveira. Bij de voorlaatste passage aan de streep was de Movistar-kopman weer terug, net als Martínez.

Deceuninck-Quick-Step leidde op de Quatre Chemins een aanval van Julian Alaphilippe in. De Fransman kreeg Marc Hirschi met zich mee en samen pakten zij tien seconden, terwijl Wout van Aert het tempo bepaalde voor zijn kopmannen. Tom Dumoulin ging op 12 kilometer van de meet plots onderuit nadat hij tegen het achterwiel van de uitwijkende Michal Kwiatkowski reed. De kopman van Jumbo-Visma stond snel recht en kon de aansluiting weer vinden bij de favorietengroep.

Alaphilippe en Hirschi krijgen Yates mee

Adam Yates tekende voor de volgende demarrage. Hij sloot binnen no time aan bij Alaphilippe en Hirschi. Een aanval van Marc Soler geraakte niet ver. De Spanjaard werd snel weer ingerekend. Het gat met de drie koplopers was intussen gegroeid tot twintig seconden. Yates wist op de top van de Quatre Chemins de acht seconden bonificatie te pakken, voor Alaphilippe (vijf) en Hirschi (twee). INEOS Grenadiers voerde de favorietengroep aan, waar namens Jumbo-Visma alleen Roglic en Dumoulin nog aanwezig waren.

De drie koplopers gingen met twintig seconden voorsprong de afdaling in en hielden die voorgift vast, omdat een achtervolging niet op gang kwam. Met nog een kilometer te gaan begonnen Alaphilippe, Yates en Hirschi naar elkaar te kijken. De Fransman ging op 200 meter als eerst de sprint aan en wist Hirschi met klein verschil achter zich te houden. Bij het passeren van de streep wees Alaphilippe omhoog, als eerbetoon van zijn overleden vader.

De sprint van het peloton werd gewonnen door Greg Van Avermaet, die daarmee de beste Belg werd. Bauke Mollema eindigde als zesde en was de beste Nederlander. Dumoulin finishte in de buik van de groep als 22ste en kwam dus met de schrik vrij na zijn val.