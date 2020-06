Vader van Julian Alaphilippe overleden maandag 29 juni 2020 om 09:18

Jacques Alaphilippe, de vader van Julian Alaphilippe, is afgelopen weekend overleden na een slepende ziekte. “Onze gedachten zijn bij de familie”, zo laat Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van Julian Alaphilippe, weten.

Jacques Alaphilippe, kortweg Jo, was al een tijdje ernstig ziek. De voormalig muzikant en orkestleider was vorig jaar nog aanwezig in de Tour de France. Alaphilippe senior – toen al gekluisterd in een rolstoel – was afgezakt naar de Champs-Elysées en na afloop van de slotetappe volgde een innige omhelzing tussen vader en zoon.

“We zijn heel verdrietig om het overlijden van Jo Alaphilippe, de vader van Julian en de oom van (coach) Franck”, zo schrijft Deceuninck-Quick-Step op Twitter. “De gedachten van de Deceuninck-Quick-Step-familie zijn bij hen. We bedanken jullie voor de steun en vragen ook om hun wens voor privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.”