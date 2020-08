Tour 2020: BORA-hansgrohe in grotendeels wit tenue donderdag 27 augustus 2020 om 10:16

BORA-hansgrohe verandert opnieuw het tenue voor de Tour de France. De Duitse WorldTour-ploeg van kopmannen Peter Sagan en Emanuel Buchmann kiest voor een grotendeels wit tenue met de gebruikelijke groene accenten. Normaliter is het shirt voorzien van meer zwart.

Het gebruikelijke tenue van BORA-hansgrohe is ondertussen wel bekend. De schouders en de borst zijn zwart, terwijl de buik van het tenue wit kleurt met enkele schuine, groene strepen. Dat zwarte is nu volledig verdwenen. Het tenue is volledig wit met louter groene accenten. Daarnaast is er een grotere plek ingeruimd voor sponsor Ötztal, op de borst en op de mouwen.

Het is niet de eerste keer dat BORA-hansgrohe voor een ander truitje kiest in de Tour. Vorig jaar koos het team ook al voor een witte variant. “Dat tenue was een groot succes en heel populair onder de fans”, zegt teammanager Ralph Denk. “We hopen dat we met deze versie een nieuw, aantrekkelijk alternatief hebben voor onze zwarte outfit van dit jaar.”

Ook INEOS Grenadiers zien we deze Tour de France in een nieuw tenue. De ploeg veranderde de naam en dus ook de outfit: dat is nu donkerblauw met rood.