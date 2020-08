Nieuw tenue INEOS Grenadiers, boete voor bestuurster dinsdag 18 augustus 2020 om 15:34

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over het tenue van INEOS Grenadiers en de bestuurster die Maximilian Schachmann aanreed in de Ronde van Lombardije.

INEOS Grenadiers betwist de Tour in donkerblauw tenue

Team Ineos rijdt de Tour de France over twee weken als INEOS Grenadiers, dat was al bekend. Het tenue ondergaat ook een verandering. Renners als Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas koersen normaal in een zwart-rood tenue, maar de Britse formatie kiest nu voor een grotendeels donkerblauw tenue.

De WorldTour-ploeg is overigens nog niet klaar voor de aankomende Ronde van Frankrijk. Titelverdediger Egan Bernal kampt namelijk met rugklachten en twee andere oud-winnaars, Froome en Thomas, wisten de voorbije weken geen indruk te maken.

Het plan was om na het Critérium du Dauphiné de selectie bekend te maken, maar verwacht wordt dat pas begin volgende week de laatste knopen worden doorgehakt.

Boete voor bestuurster die Maximilian Schachmann aanreed

Twee punten aftrek op haar rijbewijs en twee boetes met een gezamenlijke waarde van 129 euro. Dat is volgens La Gazzetta dello Sport de straf die de vrouw krijgt die Maximilian Schachmann omver reed in de finale van de Ronde van Lombardije. De vrouw kwam met haar auto onverwacht het parcours op tijdens de afdaling van de San Fermo della Battaglia.

Schachmann wist uiteindelijk nog wel als zevende de finish te bereiken, maar bleek wel zijn sleutelbeen te hebben gebroken. De Duitse kampioen van BORA-hansgrohe, dit jaar al winnaar van Parijs-Nice, moet naar alle waarschijnlijkheid de Tour de France missen. “Ik wist niet dat er een koers plaatsvond”, reageerde de vrouw bij het uitstappen.