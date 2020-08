Tour 2020: ‘ASO gaat coronaregels versoepelen’ woensdag 26 augustus 2020 om 09:44

De ASO gaat de coronaregels versoepelen. Na een vergadering met de vertegenwoordigers van de startende teams is gebleken dat de huidige coronaregels te streng van aard zijn, zo meldt L’Equipe.

Het is nog niet bekend welke versoepelingen er zullen plaatsvinden. Wel zouden de vertegenwoordigers vinden dat onder meer de maatregel dat een hele ploeg de wedstrijd moet verlaten als er twee of meer coronabesmettingen- of bedenkingen zijn, te radicaal is.

De versoepelingen moeten eerst nog door de UCI worden goedgekeurd, daarna zal de ASO naar buiten treden om het nieuwe coronaprotocol te communiceren.