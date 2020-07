Oliver Naesen naar Tour: “Zal meer vrijheid krijgen dan andere jaren” maandag 6 juli 2020 om 19:31

Oliver Naesen is al zeker van deelname aan de aankomende Tour de France. Dat vertelt de klassiekerkopman van AG2R La Mondiale tegen Belga. “Ook Benoît Cosnefroy, Romain Bardet en Pierre Latour zullen van de partij zijn”, zegt Naesen.

“Ik zal meer vrijheid krijgen dan de andere jaren. Uiteraard is het klassement belangrijk, zoals altijd in onze ploeg, maar ook ritwinst is een groot doel en dan hoop ik mijn kans te grijpen”, aldus de 29-jarige coureur.

Welke renners zich voegen bij Naesen, Bardet, Latour en Cosnefroy, is nog niet bekend. Eerder presenteerde AG2R La Mondiale een voorselectie van twaalf, waaruit dus nog vier renners gekozen moeten worden.

Maandag is bevestigd dat de EK-wegrit enkele dagen voor de Tour op het programma staat in Plouay. “Uiteraard zou ik het EK graag rijden. Ik denk dat ik er meer kans maak dan het WK in Zwitserland. Ik moet nog overleggen met de ploeg en de bondscoach moet me ook selecteren natuurlijk”, lacht Naesen, die zijn seizoen op 1 augustus herbegint in Strade Bianche.

Programma Oliver Naesen

Strade Bianche (1 augustus)

Milaan-Turijn (5 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

VOO-Tour de Wallonie (16-19 augustus)

Bretagne Classic (25 augustus, nog niet zeker)

EK op de weg (26 augustus, nog niet zeker)

Tour de France (29 augustus-20 september)