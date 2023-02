TotalEnergies met Sagan, Turgis en Van Gestel in Omloop Het Nieuwsblad

De eerste selecties voor het Vlaamse openingsweekend druppelen binnen. Dinsdag kwam Team DSM al met zijn selecties op de proppen en nu heeft ook TotalEnergies zijn ploeg bekendgemaakt voor Omloop Het Nieuwsblad. Peter Sagan, Anthony Turgis, Dries Van Gestel en Edvald Boasson Hagen zijn de meest in het oog springende namen.

Voor Sagan is het normaal gesproken zijn allerlaatste Omloop Het Nieuwsblad. De 33-jarige Slowaak is namelijk bezig aan zijn laatste jaar als fulltime-profwielrenner. De drievoudige wereldkampioen zal in 2024 nog wel enkele kleinere koersen rijden voor TotalEnergies, maar in de WorldTour zullen we hem niet meer zien. Hij richt zich volgend jaar op de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs.

Sagan wist nog niet eerder Omloop Het Nieuwsblad te winnen, maar stond al wel twee keer op het podium van de Vlaamse openingsklassieker. In 2016 en 2017 kwam hij als tweede over de streep, telkens na Greg Van Avermaet. Sagan reed dit jaar in Argentinië al de Vuelta a San Juan en eindigde in zes van de zeven etappes in de top-10. De laatste weken verbleef hij in Colombia voor een trainingsstage, in de hoop zich zo klaar te stomen voor het klassieke voorjaar.

TotalEnergies, de ploeg van Sagan, heeft zaterdag echter meerdere pionnen om mee te spelen. Zo reed de Fransman Anthony Turgis de voorbije jaren al naar meerdere topklasseringen in Vlaamse voorjaarskoersen en ook Dries Van Gestel heeft al de nodige adelbrieven weten te verzamelen. Edvald Boasson Hagen, Daniel Oss, Geoffrey Soupe en Sandy Dujardin vervolledigen de selectie.

