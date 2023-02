Team DSM met Eekhoff, Degenkolb en Dainese naar Vlaams openingsweekend

Team DSM heeft als eerste ploeg zijn selecties prijsgegeven voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlandse formatie rekent in het Vlaamse openingsweekend onder meer op Nils Eekhoff, John Degenkolb en Alberto Dainese.

Team DSM begint wel zonder uitgesproken kopman aan de Vlaamse openingsklassiekers, zo geeft ploegleider Phil West aan in een persbericht. “Het Openingsweekend is een belangrijk deel van het seizoen en dat is dit jaar niet anders. Onze klassieke jongens kenden een goede start van het seizoen in de Tour Down Under, Saudi Tour, Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve. We beginnen met de nodige motivatie aan het klassieke voorjaar.”

“We starten met een mix van jeugd en ervaring. We willen graag proactief koersen en zoeken naar mogelijkheden. Onze focus ligt op een solide prestatie als ploeg. We willen met zoveel mogelijk renners beginnen aan de finale. We willen elkaar ook ondersteunen op de belangrijke momenten. Als we dit op een goede manier doen, hebben we vertrouwen in een goede afloop.”

In Omloop Het Nieuwsblad rekent de ploeg op Patrick Bevin, Pavel Bittner, John Degenkolb, Nils Eekhoff, Marius Mayrhofer, Jonas Iversby Hvideberg en Kevin Vermaerke. Bevin, Eekhoff en Vermaerke zijn een dag later ook van de partij in Kuurne-Brussel-Kuurne. Sean Flynn, Leon Heinschke, Tim Naberman en Alberto Dainese zijn dan de nieuwe gezichten. Die laatste is met zijn rappe benen misschien wel een gevaarlijke klant voor de zege in KBK.