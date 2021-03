Total Direct Energie heeft selectie voor Milaan-San Remo op papier

Total Direct Energie heeft zijn zevenkoppige selectie voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. De Franse formatie rekent op heel wat rappe mannen en Niki Terpstra. Anthony Turgis kan wellicht ver komen in dienst van Total Direct Energie.

Turgis profileert zich de laatste jaren namelijk steeds meer als klassiekerspecialist. Na zijn tweede plek in Dwars door Vlaanderen 2019 wist hij te bevestigen met een vierde stek in de voorbije Ronde van Vlaanderen. Dit jaar werd hij ook nog eens tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne achter Mads Pedersen.

Turgis is niet de enige snelle man binnen de selectie. Zo rekent Total Direct Energie ook op Edvald Boasson Hagen, Adrien Petit, Niccolò Bonifazio en Lorrenzo Manzin, al is het maar de vraag of deze renners de Cipressa en Poggio kunnen overleven. Bonifazio kwam in 2015 wel als vijfde over de streep in Milaan-San Remo.

Ook puncheur Julien Simon is van de partij, net als Terpstra. Voor de ervaren Noord-Hollander is Milaan-San Remo eerder een laatste test richting de kasseiklassiekers, al mogen we Terpstra nooit helemaal uitvlakken.

Selectie Total Direct Energie voor Milaan-San Remo

Edvald Boasson Hagen

Niccolò Bonifazio

Lorrenzo Manzin

Adrien Petit

Julien Simon

Niki Terpstra

Anthony Turgis