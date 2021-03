Total Direct Energie en B&B Hotels zijn klaar voor Parijs-Nice

Voor Total Direct Energie en B&B Hotels p/b KTM is Parijs-Nice een belangrijke wedstrijd op eigen bodem. Die laatste ploeg hoopt op een uitschieter met sprinter Bryan Coquard, terwijl Total Direct Energie meerdere paarden heeft om op te wedden.

Total Direct Energie, de ploeg van manager Jean-René Bernaudeau, begint zondag met een sterke equipe aan Parijs-Nice. Anthony Turgis werd een kleine week geleden nog tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, achter Mads Pedersen. Puncheur Alexis Vuillermoz was dan weer uitstekend op dreef in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Met Edvald Boasson Hagen en Chris Lawless zijn er ook nog twee rappe mannen geselecteerd voor de Koers naar de zon. Pierre Latour en Fabien Doubey zullen normaal gesproken dan weer de vrijheid krijgen om op jacht te gaan naar een goed klassement of een ritzege in het gebergte. Dries Van Gestel is de zevende en laatste renner binnen de selectie.

B&B Hotels p/b KTM moet het dus vooral hebben van de sprintsnelheid van Coquard. De vinnige Fransman liet dit seizoen al enkele mooie dingen zien, met onder meer een derde plek in de GP La Marseillaise. In de eerste voorjaarsklassiekers in België reed hij ook goed van voren, maar kende hij ook pech op cruciale momenten.

Selectie Total Direct Energie voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Edvald Boasson Hagen

Fabien Doubey

Dries Van Gestel

Chris Lawless

Pierre Latour

Anthony Turgis

Alexis Vuillermoz

Selectie B&B Hotels p/b KTM voor Parijs-Nice (7-14 maart)

Cyril Barthe

Bryan Coquard

Cyril Gautier

Jonathan Hivert

Jérémy Lecroq

Cyril Lemoine

Quentin Pacher