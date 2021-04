Tosh Van der Sande lichtpuntje bij Lotto Soudal: “Bewezen dat ik er nog altijd bij hoor”

Interview

Tiende in de Amstel Gold Race, vijfde in Dwars door Vlaanderen, een aanval in de slotkilometer van Brugge-De Panne en een aanvallende Brabantse Pijl. Tosh Van der Sande was zonder meer de meest constante renner van Lotto Soudal tijdens de voorjaarsklassiekers. Niet slecht voor iemand die aan het eind van vorig seizoen pas op het laatste nippertje een contractverlenging kreeg…

Van der Sande is bezig aan zijn tiende profseizoen bij de Lottoploeg en quasi elk jaar zal je hem in de periode van de Brabantse Pijl weleens zijn neus aan het venster zien steken. Het vaakst in een anticiperende rol, met de kopmannen in het achterhoofd. Maar na het afhaken van Philippe Gilbert, de mindere vorm van John Degenkolb en ook Tim Wellens die niet helemaal top was, hield Van der Sande de ploeg dit voorjaar een paar keer zélf recht met een enkele mooie uitslagen.

“Waarom ik nu wel plots tot die goede resultaten in het voorjaar kom? Ik zie twee factoren”, vertelt Van der Sande aan WielerFlits. “Enerzijds heb ik minder in functie van de ploeg moeten denken dan andere jaren. Anders was er altijd nog een goede Tiesj Benoot, Tim Wellens of Tony Gallopin. Dan was ik de man die moest anticiperen of de koers openbreken. Nu heb ik me iets langer kunnen sparen en dan zie je dat een uitslag erin zit. Ten tweede ben ik nu gewoon sterker. Dan kun je zelfs na een aanval nog meedoen voor een uitslag in de sprint. Dat besef kwam er na Tirreno-Adriatico, in Brugge-De Panne. Ik voelde dat ik in de finale met overschot zat.”

En dan had er zelfs nog meer ingezeten. “In de Amstel Gold Race zat ik een beetje ingesloten in de sprint en kwam ik er pas helemaal op het einde uit. Voor hetzelfde geld rijd ik daar ook top 5. En in De Panne had ik misschien die aanval niet moeten wagen in de slotkilometer, want ik zat daar enorm goed geplaatst en had daar ook voor een top 10-plek kunnen meedoen. In de Brabantse Pijl heb ik dan weer iets te afwachtend gekoerst. Allemaal kleine dingen, maar die kunnen in de toekomst wel het verschil maken.”

Eindelijk weer op Vlaamse grond

Het was bovendien voor het eerst sinds zijn debuutjaar bij de profs dat de Wijnegemnaar, die inmiddels in Spanje woont, zich nog eens in de Vlaamse voorjaarskoersen mocht tonen. “Dat had ik zelf gevraagd”, verduidelijkt hij. “In de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik zijn de inspanningen iets langer dan in het Vlaamse werk en dat ligt mij minder. Korte inspanningen en tussen de klimmetjes zo snel mogelijk recupereren, dat is mijn sterkte. Naast positioneren natuurlijk. Aan het einde heb ik met mijn sprint nog een leuk wapen. Ik ben misschien niet de snelste, maar na een lastige wedstrijd heb ik net ietsje meer over.”

En dan miste hij zelfs nog de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem door een positieve coronatest binnen de ploeg. “Enorm jammer, want dat waren ook koersen waar ik iets moois had kunnen laten zien. Gelukkig heeft dat weekje quarantaine op hotel mijn vorm niet zwaar beïnvloed. Maar uitstel is geen afstel. Het is alleszins duidelijk dat ik hier wil terugkeren.

Alleen al omdat er rond die Vlaamse koersen meer beleving hangt. Ik geef een voorbeeld: ik was nu tiende in de Amstel Gold Race en er wordt eigenlijk weinig tot niet gesproken over hoe ik die koers heb gereden. Als je in Harelbeke hetzelfde doet, dan staan de kranten vol. Maar in de Amstel Gold Race, daar tellen alleen de eerste drie. Dat is jammer, maar wel de realiteit. Daarom is het niet onbelangrijk dat ik mij in het Vlaamse werk kan blijven tonen de komende jaren, ook voor onze sponsors.”

Nood aan zekerheid

Die sponsors mogen blij zijn dat Van der Sande überhaupt nog voor de ploeg rijdt. Eind vorig jaar twijfelde de ploegleiding wel erg lang om hem een contractverlening aan te bieden, terwijl hij net als Thomas De Gendt en Jelle Wallays al een principeakkoord had in februari. De coronacrisis deed het akkoord vervolgens op de lange baan belanden. Zo lang dat Van der Sande en negen ploegmaats eind september een aangetekende ontslagbrief in de brievenbus kregen. Een maand later werd de Antwerpenaar alsnog opgevist, maar de situatie zorgde wel voor bange momenten.

“Dat was absoluut geen leuke situatie. Ik begreep dat het voor alle ploegen een moeilijke periode was, maar ik heb er toch lang van afgezien”, aldus Van der Sande. “Je leeft in onzekerheid. Je weet dat het niet aan uw prestaties ligt. Maar toch moest het lang duren. Lag dat aan het budget? Was het de verandering van gedachtegang binnen de ploeg? Alleszins denk ik dat ze nu nog harder beseffen dat ik tot de betere renners, of toch zeker de vaste waarden binnen de ploeg, behoor. Dat ik zeker iets kan bijdragen. Ik heb dit voorjaar laten zien van: kijk, ik hoor er nog altijd bij.”

Is het dan nu aan Van der Sande om het ijzer te smeden als het heet is? Misschien kan hij de onderhandelingen al inzetten, om een situatie als vorig jaar te vermijden. “Mijn manager gaat ermee aan de slag. Ik hoop zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, maar ik verwacht wel dat het vlotter zal gaan dan vorig jaar. Of het dan bij Lotto Soudal is of bij een andere ploeg, ik wil gewoon zekerheid. Vrij kunnen koersen, vrij zijn in mijn hoofd. Geloof me, dan zullen de prestaties alleen maar beteren.”

Alleen de Tour ontbreekt nog

De Vlaamse Spanjaard is in november 30 jaar geworden en draagt dus ook een pak ervaring mee. “Niet onbelangrijk binnen een ploeg als Lotto Soudal, waar we heel veel jonge renners hebben. Ik probeer bij die jonge gasten het vuur erin te krijgen. Dat ze proberen te vechten voor hun positie, dat ze er in elke wedstrijd vol voor willen gaan. Dat is iets wat ik zelf altijd heb nagestreefd. In welke koers ik ook word ingezet, ik geef mij altijd honderd procent. Of dat nu de Scheldeprijs of de Giro is. Dus ik denk dat ze bij de ploeg wel weten wat ik nog voor hen zou kunnen betekenen.”

Na Luik-Bastenaken-Luik volgt er een pauze, maar ook daarna ziet de ex-ritwinnaar in de Tour de l’Ain en de Ronde van Wallonië nog kansen. “In juni zijn er altijd een aantal leuke koersen. Daar ga ik pieken. Als ik deze vorm kan houden, dan zit er misschien nog eens een overwinning in. En daarna hoop ik op de Tour, die nu misschien op het ideale moment in mijn carrière zou komen. Ik heb nu alle WorldTour-koersen gedaan behalve de Tour en Parijs-Roubaix, dus het zou heel mooi zijn om daar eindelijk aan de start te staan. Ik heb me kandidaat gesteld, maar het is afwachten of ik de selectie haal.”