Toscaanse regio biedt zich aan voor WK wielrennen 2020 woensdag 19 augustus 2020 om 20:31

Wordt het WK wielrennen na zeven jaar na Florence in Italië gehouden? Toen Aigle en Martigny de organisatie teruggaven als gevolg van de coronarestricties, moest de UCI zoeken naar een nieuwe locatie. De organisatie van de Giro della Toscana en de Coppa Sabatini kandideert zich nu.

De U.C. Pecciolese, de organisatie van de Toscaanse eendagswedstrijden, heeft bekendgemaakt dat ze een bid uitbracht op alle evenementen en categorieën van het WK wielrennen 2020 van 20 tot en met 27 september in de Valdera-regio, gelegen in de provincie Pisa in Toscane. Dat meldt Cyclingnews. Ze is bereid om met wielerbond UCI te praten over de voorwaarden voor het organiseren van het achtdaagse evenement en om details van de routes te bespreken.

“Na de teruggave van Zwitserland is het WK wielrennen 2020 tijdelijk zonder locatie. Ook Valdera, een groot en groen gebied in Toscane, wil een kandidatuur indienen om dit wereldkampioenschap te organiseren”, liet Luca Di Sandro, presidente van de U.C. Pecciolese, weten. “De aanbevolen steden zijn vooral Peccioli, bekend in de wielersport door de Coppa Sabatini, en het bedrijvige Pontedera, nu de traditionele locatie van de Giro della Toscana.”

Vooralsnog staat de Giro della Toscana (ook wel Memorial Alfredo Martini) op de kalender voor 16 september. Een dag later, 17 september dus, staat de Coppa Sabatini (ook wel Gran Premio città di Peccioli) gepland.

‘Valdera is als een permanente ansichtkaart’

Volgens Renzo Macelloni, burgemeester van Peccioli, is de Valdera-regio een uitstekende locatie om een event ter grootte van het WK wielrennen te houden. “De ontvankelijkheid is gegarandeerd. We zijn gastvrij en iedereen weet het, en het WK kan ook mede ervoor zorgen dat toeristen die van de zee en de heuvels houden hier hun nieuwe vakantiebestemming vinden. Onze Valdera, met haar heuvels en kunstwerken is als een permanente ansichtkaart.”

Nadat bekend werd dat het WK wielrennen dit jaar niet in Zwitserland wordt georganiseerd, liet de UCI meteen weten dat werd gewerkt aan een alternatief. Gezocht werd naar een organiserende stad in Europa, voor de periode 20 tot en met 27 september op een gelijkaardig parcours als in Aigle en Martigny. Vooralsnog houdt de bond haar kaarten over de locatie tegen de borst. Uiterlijk 1 september wil de UCI een knoop hebben doorgehakt over het alternatieve WK.