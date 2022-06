‘Tormans CX en Intermarché-Wanty-Gobert verlengen contract tot eind 2025’

Afgelopen winter was er veel te doen rond Tormans CX, dat zou vertrekken bij Intermarché-Wanty-Gobert om zich aan te sluiten bij Quick-Step-Alpha Vinyl. Nu lijkt sponsor Jan Tormans echter toch te kiezen voor een langere samenwerking met Intermarché-Wanty-Gobert. Het Nieuwsblad meldt dat er een nieuw driejarig contract op tafel ligt en de deal tussen beide partijen bijna rond is.

Dat Tormans CX en Quick-Step-Alpha Vinyl niet tot een overeenkomst zijn gekomen, was al even bekend. Dat zou komen omdat Tormans Group financieel niet genoeg in het laatje zou brengen. Ook waren enkele crossers van Tormans-Circus CX, waaronder kopman Quinten Hermans, niet enthousiast over de samenwerking. U23-wereldkampioen Joran Wyseure en Emiel Verstrynge vertrokken al naar Alpecin-Fenix.

De huidige samenwerking tussen Tormans CX en Intermarché-Wanty-Gobert loopt nog tot eind 2022, maar volgens Het Nieuwsblad wordt die verbintenis binnenkort dus verlengd tot eind 2025. Hoe de selectie van de ploeg eruit gaat zien, nu meerdere renners hun heil elders zoeken, is nog onduidelijk.