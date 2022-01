Toptalent David Haverdings imponeert in Wereldbeker Flamanville

David Haverdings heeft vandaag in de juniorencategorie met sprekend gemak de Wereldbeker van Flamanville op zijn naam geschreven. De 17-jarige Nederlander reed op het Franse intervalparcours zijn naaste belagers op meer dan één minuut. Haverdings mag zich ook eindwinnaar noemen van de Wereldbeker voor junioren.

Haverdings bleef dit veldritseizoen ongeslagen in de Wereldbeker. Eerder was hij al de beste in de wereldbekermanches van Tábor, Namen en Dendermonde. Er zou eind januari eigenlijk nog een vijfde en laatste manche plaatsvinden in Hoogerheide, een week voor het WK veldrijden in Fayetteville, maar de organisatie achter de GP Adrie van der Poel besloot eerder deze maand om de jeugdcrossen te schrappen.

En zo was het Franse Flamanville vandaag de plek waar de laatste Wereldbeker van het seizoen voor junioren werd georganiseerd. Haverdings, die vanaf september zal uitkomen voor Baloise Trek Lions, bleek al snel veel te sterk voor zijn concurrenten en begon aan een lange solo. Aan de streep bleek het verschil met de nummer twee, de Fransman Louka Lesueur, meer dan een minuut. De Italiaan Luca Paletti kwam als derde over de streep.

De Belgische juniorencrossers stonden vandaag niet aan de start van de Wereldbeker van Flamanville. Renners als Aaron Dockx, Kenay De Moyer, Viktor Vandenberghe, Yordi Corsus en Kay De Bruyckere kiezen voor een andere voorbereiding richting het WK. Ook de Britten waren niet van de partij.