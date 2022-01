Geen jeugdwedstrijden tijdens Wereldbeker Hoogerheide

Tijdens de wereldbekermanche in Hoogerheide (zondag 23 januari) zullen er geen jeugdwedstrijden plaatsvinden. De aangescherpte coronamaatregelen in Nederland dwongen de organisatie daartoe. De wedstrijden voor elitevrouwen en elitemannen gaan wel gewoon door.

De beloften en junioren mannen én junioren vrouwen hebben een eigen wereldbekerklassement, maar voor hen tellen slechts vijf wedstrijden: Tabor, Namen, Dendermonde, Flamanville en Hoogerheide. De vijfde en laatste manche voor junioren en beloften gaat echter niet door, zo heeft de organisatie achter de cross in Hoogerheide vandaag laten weten in een persbericht.

Nu de jeugdcrossen in Hoogerheide niet doorgaan, kennen we in het Franse Flamanville (zondag 16 januari) al de eindwinnaars van de Wereldbeker voor junioren mannen en vrouwen en beloften mannen.

De profs hoeven zich dus geen zorgen te maken: de wedstrijden voor elitevrouwen en elitemannen in Hoogerheide staan nog wel gewoon op het programma.