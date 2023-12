woensdag 27 december 2023 om 16:51

Topfavoriet Van Aert wint in Heusden-Zolder: “Weet dat laatste kwartier in mijn voordeel is”

Video Hij hield zich in de eerste ronden nog afzijdig, maar Wout van Aert sloeg op het juiste moment toe in de Superprestige van Heusden-Zolder. De renner van Jumbo-Visma werd nog wel flink uitgedaagd door Eli Iserbyt, maar rekende in de slotronde af met zijn landgenoot.

Van Aert wist pas in de slotfase het verschil te maken op het Circuit van Terlaemen. Was dit een bewuste tactiek? “Ik had er op voorhand geen ronde opgeplakt, maar ik wilde wat rustig opbouwen. Dat was de goede keuze na de zware cross van Gavere en dit is een lastig rondje om op kop te rijden. Ik vond het dus wel goed om in het wiel te rijden en dan te wachten op mijn moment om de koers open te breken”, blikte hij in het flashinterview terug op de cross.

In de eerste ronden voelde de drievoudig wereldkampioen in het veld zich nog niet echt in zijn sas. “Ik had wat last met positionering, ik zat vaak wat te ver. Je doet jezelf dan pijn met het dichten van die gaatjes, maar op de lange stukken is het een groot voordeel om in het wiel te zitten.”

In de laatste twee ronden voelde Van Aert zijn moment gekomen. “Ik heb op de weg inhoud gekregen en ik weet dat het laatste kwartier in mijn voordeel is. Het is makkelijker om dan de verschillen te maken dan in het begin. Een goed gevoel hebben na gisteren was moeilijk, maar dit geeft vertrouwen. Ik ben gewoon blij met hoe het gaat. Een zege betekent niet zoveel als vroeger, maar het doet altijd deugd om in de kerstperiode te crossen.”

Van Aert past voor de komende crossen in Diegem (28/12) en Loenhout (29/12), maar is er op zaterdag 30 december wel weer bij in het Zeeuwse Hulst. Daar zal hij wel weer de degens moeten kruisen met Mathieu van der Poel. “Ik was aan het wachten op de vraag”, reageert Van Aert met een glimlach op de vraag van de flashinterviewer. “Ook dat is weer een mooie cross om naar uit te kijken, met iedereen aan de start. Maar eerst twee dagen herstel.”