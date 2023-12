woensdag 27 december 2023 om 16:09

Wout van Aert maakt – na duel met Iserbyt – favorietenrol waar in Superprestige Heusden-Zolder

Wout van Aert begon als de grote favoriet aan de Superprestige van Heusden-Zolder en maakte zijn favorietenrol meer dan waar. De Belg van Jumbo-Visma moest wel diep in zijn krachtenarsenaal tasten om Eli Iserbyt achter zich te houden. Joris Nieuwenhuis kwam als derde over de streep.

In de drukke kerst- en eindejaarsperiode krijgen de crossers nauwelijks de tijd om bij te komen. Dinsdag streden de renners in Gavere nog voor de Wereldbeker, vandaag was het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder het decor van een nieuwe manche in de Superprestige. Bij de mannen was er een uitgesproken favoriet, maar het was dit keer niet Mathieu van der Poel. De wereldkampioen schitterde vandaag (net als Tom Pidcock) door afwezigheid en dus was het vooral uitkijken naar zijn eeuwige rivaal, Wout van Aert.

Verkenningsfase, jonge Del Grosso steelt de show

De Belg van Jumbo-Visma kon echter wel zijn borst natmaken, want de tegenstand voor de drievoudig wereldkampioen was niet min, met onder meer Joris Nieuwenhuis, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. De cross in Heusden-Zolder begon met een verkenningsfase, waarin de toppers vooral nog oog voor elkaar hadden en er niet enorm hard werd doorgereden. Er ontstonden al wel enkele gaatjes op het snelle en technische parcours, maar het was toch wachten op een eerste échte versnelling.

En die versnelling kwam er ook in de eerste helft van de cross, maar niet van een van de gevestigde namen. Het was namelijk de jonge Nederlander Tibor del Grosso, die vooral nog uitkomt in de beloftencategorie, die brutaal voor de aanval koos. De 20-jarige renner van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck sloeg even een mooie bres, maar werd toch al vrij snel weer tot de orde geroepen door Eli Iserbyt.

Iserbyt trekt door, Van Aert wacht af

De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal nam zijn verantwoordelijkheid in de achtervolgende groep, ging op en over Del Grossi en nam meteen over. Onder zijn bezielende leiding ging het tempo met een snok de hoogte in en stond de kopgroep op breken. Nieuwenhuis, Del Grosso en Niels Vandeputte gingen mee met Iserbyt, terwijl Van Aert dan weer een tussensprintje moest trekken om de oversteek te maken. Ook jongelingen Ward Huybs en Joran Wyseure zaten nog mee in de spits van de koers.

En zo kwamen, net nog vier ronden te gaan, nog zeven renners in aanmerking voor de overwinning. Van Aert hield zich in de eerste ronden opvallend afzijdig. Was dit een teken aan de wand? Of wachtte de topfavoriet geduldig op zijn moment? In de zesde ronde leek zijn moment gekomen. Van Aert fietste meter per meter weg bij zijn concurrenten, maar reed zich in het bosgedeelte vast op een heuvel en zo wist Eli Iserbyt – op hangen en wurgen – toch weer aan te sluiten. Nieuwenhuis en Del Grosso moesten dan wel weer kleur bekennen en leken definitief af te haken.

Belgische tweestrijd om de zege

Van Aert moest na zes ronden nog altijd Iserbyt in zijn wiel dulden, maar trok zich daar schijnbaar weinig van aan. De grote man van Jumbo-Visma keek niet meer achterom en probeerde zijn landgenoot met een hels tempo te versmachten, maar de taaie Iserbyt hield goed stand en nam op een bepaald moment zelfs weer de kop. Het zou met andere woorden aankomen op de laatste ronde. Kon Van Aert zijn favorietenrol waarmaken? Of zorgde Iserbyt voor een (toch wel) kleine stunt?

Het was Iserbyt die in de laatste ronde het initiatief niet schuwde, al maakte Van Aert ook geen aanstalten om de kop te pakken. Die laatste leek te wachten op een allesbeslissende demarrage of een sprint, maar trok toch al eerder alle registers open. Dit bleek een beslissend moment in de koers. Iserbyt bleek niet bij machte om Van Aert bij te benen en zo kon die laatste zegevieren op de laatste rechte lijn van het autocircuit van Zolder.

Iserbyt eindigde na een zeer sterke als tweede, terwijl Joris Nieuwenhuis de strijd om de derde plek in zijn voordeel te beslechten. Niels Vandeputte werd vierde, maar de ‘verrassing’ van de dag was toch wel Tibor del Grosso. De piepjonge Nederlander eindigde tussen de grote crossjongens als vijfde.

Superprestige Heusden-Zolder

Uitslag elitemannen

1. Wout van Aert – in 57m05s

2. Eli Iserbyt – op 8s

3. Joris Nieuwenhuis – op 34s

4. Niels Vandeputte – op 38s

5. Tibor del Grosso – op 44s

6. Joran Wyseure – op 46s

7. Ward Huybs – op 1m01s

8. Kevin Kuhn – op 1m05s

9. Thijs Aerts – op 1m06s

10. Aaron Dockx – z.t.