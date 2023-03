Top-tien voor Stuyven en Pedersen: “Jammer dat Trentin het gat liet vallen”

Trek-Segafredo had zaterdag twee man in de top-tien van Milaan-San Remo. Terwijl oud-winnaar Jasper Stuyven op de tiende plaats strandde, werd Mads Pedersen zesde. “Ik baal een beetje dat ik de jongens niet meer dan een zesde plaats heb gegeven”, zegt laatstgenoemde op de ploegsite.

“Maar ik wil ze echt bedanken voor het werk vandaag”, aldus Pedersen, die de ploeg ‘indrukwekkend’ noemde. “Het was gewoon een gekkenhuis in de finale. Ik maakte een klein foutje op de Poggio om naar links te gaan, terwijl ik wist dat hij aan de rechterkant zou openen. Ik moest toen helemaal naar de andere kant en een kleine sprint rijden, maar er was gelukkig meer tegenwind op de Poggio dan verwacht, dus uiteindelijk kwam ik nog in goede positie.”

Vervolgens was het Tadej Pogacar demarreerde. Hij kreeg Wout van Aert, Filippo Ganna en de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel mee. “Toen ze gingen, zat ik in positie vier of zo, maar ik kon gewoon niet volgen. Dat is hoe het is. Ik denk dat Jasper en ik vandaag hebben laten zien dat we in staat zijn om finales te rijden in deze belangrijke koersen en hoewel het vandaag niet voor de zege was, staan we er zeker. Dat is een goed teken voor de klassiekerperiode.”

“Eenmaal beneden na de afdaling van de Poggio waren de vier aanvallers te ver vooruit om nog terug te pakken. Het was jammer dat Jappe en ik niet meteen samen waren. Hij zat wat verder van achteren toen Trentin het gat liet. Anders hadden we kunnen blijven draaien en misschien – je moet ‘misschien’ in grote letter opschrijven – hadden we dan een beetje dichterbij kunnen komen bij het podium. Maar dit is hoe het uitpakte. Het is een degelijk resultaat.”

Stuyven: “Jammer dat Trentin het gat liet vallen”

Stuyven finishte in hetzelfde groepje als Pedersen, op 26 seconden van Mathieu van der Poel en elf seconden achter Ganna, Van Aert en Pogacar. “Natuurlijk was het een beetje jammer toen Trentin het gat liet, want je wist dat Pogačar vooraan elk moment kon gaan”, kijkt Stuyven terug op de beklimming van de Poggio. “Het was niet aan mij om het gat met de groep vooraan te dichten, want we hadden Mads daar. Je kunt zeggen dat je op de Poggio nog verder van voren moet rijden, maar ik zat rond positie acht, dus dat is niet zo ver van achteren.”

“Ik weet niet of het een plan van Trentin was of dat zijn benen ontploften, maar het is een beetje jammer dat hij dat gat liet, want ik had graag de kans gehad om Wout, Mathieu, Tadej en Ganna te volgen. Toen Alaphilippe met Turgis van achteren kwam, was het een goed moment voor mij om te volgen en ik voelde me heel goed. Het was fijn dat ik iets met de goede benen kon doen.”

“Goed teken voor de komende weken”

Stuyven gaat mee in de analyse van Pedersen. “Het zou leuker zijn geweest als Mads en ik meteen samen waren gekomen. Als we samen gelost waren, hadden we ons misschien wat sneller organiseren. Hoe dan ook, we hebben laten zien dat we er allebei zijn. Dat vind ik mooi. Het team was ook sterk en werkte vandaag heel goed samen. Ik denk dat het een goed teken is voor de komende weken dat we allebei het niveau hebben dat we willen hebben.”

“Het is wat het is”, zegt de winnaar van Milaan-San Remo 2021 tot slot. “Ik ben uiteindelijk blij dat we twee jongens in de top-tien hebben kunnen krijgen. Natuurlijk willen we winnen, maar we hebben goed samen gereden. Vorig jaar heb ik deze wedstrijd gemist en het was fijn om hier weer te koersen.”

