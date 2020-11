Toon Aerts staat er vaak alleen voor: “Een beetje het verhaal van het hele seizoen”

Toon Aerts verwacht dat de terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de cross de verhoudingen overhoop gaat gooien. Tot op heden moest hij vooral in zijn eentje opboksen tegen de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Een week geleden, in Leuven, zat Aerts klem in het ploegspel van het rood-zwarte team. Laurens Sweeck liet zich meevoeren in het achterwiel van de Europese kampioen van Pontchâteau, terwijl Michael Vanthourenhout van achteruit druk uitoefende. “Het is een beetje het verhaal van het hele seizoen”, zegt Aerts in Het Laatste Nieuws. “Ik sta er vaak alleen voor. Op een zwaar parcours speelt het ploegenspel minder, maar op een snelle omloop is het heel duidelijk.”

Dat de concurrentie het spel hard speelt, maakt dat Aerts nooit op zijn gemak zit. “Even uitzakken naar positie vier of vijf is dodelijk. Ik moet constant knokken voor mijn positie en heb ogen in mijn rug nodig. Ik mag nooit twee ploegmaats van Pauwels Sauzen na mekaar vóór mij laten rijden, want dan laat die tweede gegarandeerd het gat vallen. Ik moet constant geconcentreerd zijn en mentaal weegt dat”, zegt de Telenet Baloise-renner.

Hij constateert wel dat hij elke week bijleert. “Ik ben ervan overtuigd dat ik hier een betere coureur van word. De bedoeling is om één-tegen-éénsituaties te creëren. Ik moet het ultieme recept nog vinden, en ik weet dat dat niet elke cross hetzelfde recept zal zijn.”

Van Aert en Van der Poel

Vanaf volgende week, in de X²O-manche in Kortrijk, krijgt Aerts er een tegenstander bij als Wout van Aert voor het eerst het veld in duikt. En twee weken later, in Antwerpen, begint ook Mathieu van der Poel aan zijn crossseizoen. Mannen die de verhoudingen zonder twijfel gaan opschudden. “Dan is het zonder nadenken”, verwacht Aerts. “De gashendel open en zo lang mogelijk proberen te volgen.”