Laurens Sweeck klopt Toon Aerts in Ethias Cross Leuven

Laurens Sweeck heeft de Ethias Cross Leuven gewonnen. De Belgisch kampioen klopte de bedrijvige Toon Aerts in een sprint, bij wie hij bijna de gehele cross op de bagagedrager zat.



In de afgelopen twee jaar was het Aerts die in Leuven het zegegebaar mocht maken. Zaterdag zocht de veldrijder van Telenet Fidea Lions naarstig naar een hattrick.

Aerts begon agressief aan de Stellacross. Direct kreeg de Vlaming Belgisch kampioen Sweeck met zich mee. Achter het leidende duo volgden Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, ploeggenoten van Sweeck, al snel op een tiental seconden.

Door het hoge tempo van voornamelijk Aerts lukte het de twee achtervolgers niet om dichterbij te komen, alhoewel de samenwerking tussen Vanthourenhout en Iserbyt uitstekend was. Na halverwege koers haakte de Europees kampioen zelfs af bij Vanthourenhout, die nog altijd op vijftien seconden van de koplopers reed.

Langzaam maar zeker mochten Sweeck en Aerts zich opmaken voor een duel om de zege, al bleef een aanval uit. Dat vond Sweeck prima. De Belgisch kampioen kon bijna de gehele cross sparen in het wiel van Aerts en gokte op een sprint.

In de sprint kon de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal het vervolgens afmaken. Sweeck hield Aerts van een derde opeenvolgende zege in Leuven af. Een tiental seconden later kwam Vanthourenhout als nummer drie over de meet.

Ethias Cross Leuven

1. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Toon Aerts (Telenet Fidea Lions)

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Lars van der Haar (Telenet Fidea Lions)

6. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers)

7. Vincent Baestaens (Group Hens-Maes Containers)

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Quinten Hermans (Tormans Cyclo Cross Team)