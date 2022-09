Toon Aerts laat haar groeien als mogelijk bewijsmateriaal na afwijkende dopingtest

Toon Aerts, die nog altijd in afwachting is van een uitspraak over een afwijkende dopingtest tijdens het vorige veldritseizoen, heeft zijn haar laten groeien. Zijn lange manen kunnen dienen bewijsmateriaal in een eventueel bijkomend onderzoek.

Het WADA (World Anti-Doping Agency) gebruikt enkel urine- en bloedtesten om dopinggebruik op te sporen of te bewijzen, maar het doen van een haaranalyse is hier ook een methode voor. Mocht de Internationale Wielerunie (UCI) toch vragen om een dergelijk onderzoek, wil Aerts hierop voorbereid zijn.

“Haaranalyses laten toe om ver in het verleden terug te blikken op hetgeen je aan bent blootgesteld of hebt ingenomen”, legt hoogleraar toxicologie Jan Tytgat in gesprek met Het Laatste Nieuws uit. “In tegenstelling tot urine of bloed, waar je bij een geneesmiddel of doping tot een paar dagen tot een week terug in de tijd kan gaan.”

“Om je onschuld te bewijzen, kan je een staal van je haar ter beschikking stellen. Het groeit met 1 centimeter per maand. Aan de haarwortel staan nog levende cellen, en uit het bloed kan je dan een overdracht krijgen van doping naar die levende haarcellen. Het mogelijke dopingproduct groeit mee uit met die sarcofaag waar het in vervat zit. Als je haar 24 centimeter lang is, kan je effectief twee jaar terug gaan in de tijd.”

“Ik blijf verder trainen”

Aerts testte op 19 januari positief op het verboden Letrozole Metabolite bij een dopingcontrole buiten competitie en wacht nog steeds op een definitief verdict van de UCI. De renner diende op 26 april zijn dossier ter verdediging in, dat momenteel behandeld wordt door de UCI. We zijn nu echter alweer vijf maanden verder en nog altijd tast Aerts in het duister wat betreft zijn toekomst. Wel weet hij dat hij niet langer zal koersen voor Baloise Trek Lions.

Zondag was Toon Aerts ook aanwezig bij de Exact Cross Kruibeke om zijn broer Thijs aan te moedigen. “Ik heb eigenlijk gewoon gewerkt richting deze cross, om nu echt goed te zijn. Het heeft niet mogen baten, want ik mag nog niet meteen meedoen. Maar ik blijf verder trainen. En vanaf dat het weer toegelaten is, zal ik aan de start staan. Hopelijk in goeie vorm.”