Tom Steels na tweede plaats Fabio Jakobsen: “Hij laat zien dat hij op de goede weg is”

Fabio Jakobsen werd woensdag in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour opnieuw geklopt door Jasper Philipsen. Afgelopen weekend was dat ook al het geval in de Elfstedenronde Brugge, al werd Jakobsen toen derde. “Maar hij heeft laten zien dat hij op de goede weg is”, vertelt ploegleider Tom Steels na afloop van de eerste rit.

“Het was een heel snelle etappe”, aldus de Soudal Quick-Step-ploegleider. “Toen de aanvallen al vroeg kwamen, is het niet meer stilgevallen. We konden gelukkig het gat dichten (na de eerste aanval van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, red.) en gelukkig had Casper Pedersen een geweldige dag. Hij sprong naar de volgende groep, waardoor wij rustig konden blijven in het peloton.”

“Casper had een goede kans gehad als ze het gered zouden hebben, maar alles kwam samen en we kregen een massasprint. Fabio deed daarin een goede inspanning. Hij heeft laten zien dat hij op de goede weg is en hij krijgt nog meer kansen om te laten zien waartoe hij in staat is”, kijkt Steels alvast vooruit.

In het algemeen klassement staat Soudal Quick-Step na de eerste rit met twee man in de top-4. Jakobsen en Pedersen hebben allebei vier seconden achterstand op ritwinnaar en leider Philipsen.

