Philipsen klopt Jakobsen in eerste rit Baloise Belgium Tour, hoofdrol Mathieu van der Poel

De openingsrit van de Baloise Belgium Tour 2023 is woensdag gewonnen door Jasper Philipsen. De etappe van bijna 165 kilometer van en naar Scherpenheuvel-Zichem draaide uit op een spektakelstuk, mede door aanvallende impulsen van Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck, maar werd beslist in een massasprint. Van der Poel zorgde ook nog voor de lead-out voor Philipsen, die Fabio Jakobsen naar de tweede plaats verwees.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Het peloton vertrok woensdag in Scherpenheuvel voor een openingsrit. Geen Vlaamse Ardennenrit, maar wel de Houwaartsberg, de Roeselberg, de Kerkstraat en Wijndries onderweg op een lokaal parcours. In de laatste ronde van 38 kilometer lagen alleen nog de Kerkstraat en Wijndries, die laatste op zo’n vijftien kilometer van de streep.

De traditionele vlucht van de dag werd gevormd door drie Belgen, twee Nederlanders en een Brit. Het waren Alex Colman (Flanders-Baloise), Michael Vanthourenhout (Bingoal-Pauwels Sauzen), Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex), Wessel Krul (Human Powered Health), Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels) en Jacob Scott (Bolton Equities-Black Spoke). Zij pakten twee minuten voorsprong op het peloton.

Van der Poel en Philipsen plaatsen eerste aanval…

Pech was er voor Eli Iserbyt, die al snel moest opgeven door ziekte. Hij kon vanaf de zijlijn toezien hoe Alpecin-Deceuninck de koers al op 90 kilometer van de meet opende. Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch trokken door op een van de klimmetjes, met Mathias Vacek in hun wiel. Zij sloten snel aan bij de kopgroep en dwongen het peloton tot een reactie.

Het gat was al snel 30 seconden, waardoor Soudal Quick-Step, Team DSM, Lotto Dstny en Intermarché-Circus-Wanty moesten reageren. Het tempo lag erg hoog, waardoor het peloton in stukken scheurde. Voor Thibau Nys ging dat te hard. Hij was gelost toen op 68 kilometer van de meet een hergroepering volgde.

… en Van der Poel gaat nog een keer

Alpecin-Deceuninck wilde de controle duidelijk niet uit handen geven en trok even later opnieuw in de aanval, dit keer met (alweer) Van der Poel en Ramon Sinkeldam. Samen met Casper Pedersen waren zij op 60 kilometer van de finish de aanstichters van een groep van tien, met ook Jasper Stuyven, Hugo Page, Jasper De Buyst, Cees Bol, Rasmus Tiller, Sander De Pestel en Ceriel Desal. In het peloton werd de organisatie uiteindelijk opgepakt door Israel-Premier Tech, dat de slag had gemist.

Het verschil schommelde lang rond boven de halve minuut, maar 20 kilometer voor de finish kwam het uitgedunde peloton toch veel dichterbij toen De Pestel en Stuyven met pech te maken kregen. Op de laatste keer Kerkstraat reed een vijftal weg uit de kopgroep van acht. Van der Poel, Bol, De Buyst, Tiller en Pedersen vonden elkaar en reden 25 seconden voor de rest uit.

Van der Poel slaat slag in Gouden Kilometer

Op de laatste klim van de Wijndries ontbond MVDP zijn duivels, waardoor Bol overboord ging. De drie anderen konden volgen, waardoor een viertal met 30 seconden voorsprong aan de laatste tien kilometer begon. Daar wachtte de altijd interessante Gouden Kilometer, waar drie keer 3, 2 en 1 bonificatieseconde(n) te verdienen waren. Van der Poel pakte er in totaal acht bonificatieseconden.

Door werk van Trek-Segafredo en Intermarché-Circus-Wanty liep de voorsprong van de koplopers snel terug. Een kleine drie kilometer voor de meet volgde daardoor een hergroepering met het kleine peloton, waar sprinters Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen en Caleb Ewan nog deel van uitmaakten. Gianni Vermeersch probeerde vervolgens de sprint nog te ontlopen, maar die poging mislukte.

Hoogdag voor Alpecin-Deceuninck

Uno-X, Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck zetten vervolgens hun sprinttreintjes op de rails. Het was Rickaert die Van der Poel vooraan afzette, waarna hij Philipsen uitstekend afzette. De Vlam van Ham had Europees kampioen Jakobsen in zijn wiel, maar hield knap stand en drukte zijn wiel als eerste over de meet. Timothy Dupont eindigde als derde en Alexander Kristoff als vierde.

Philipsen is door zijn zege ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement van de Baloise Belgium Tour, die nog duurt tot en met zondag.