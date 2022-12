Tom Pidcock ziet geen beterschap in het zand: “Ik word er maar niet beter in”

Tom Pidcock reed vrijdag naar een derde plaats in de Zilvermeercross in Mol. De Britse renner van INEOS Grenadiers kende een aantal moeilijke momenten in de cross, maar kwam er op het einde toch nog door. “Ik heb vertrouwen opgedaan.”

Samen met onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert stond Pidcock aan de start in Mol. Een grote favoriet was hij echter niet, aangezien de jonge renner niet van het zand houdt. “Het zal voor mij altijd moeilijk zijn in het zand. Ik train er wel op, maar ik word er maar niet beter in. Het lijkt niet te helpen”, vertelde Pidcock na afloop aan Het Nieuwsblad.

“Ik zocht mijn ritme, maar dat was uiteraard niet het ritme van Wout en Mathieu”, ging hij verder. “Een derde plaats op dit parcours maakt me wel blij. Ik heb Sweeck en Hermans, die op het einde heel goed was, kunnen kloppen.”

Pidcock, die terugkwam van een stage met INEOS Grenadiers, wilde in Mol vooral opbouwen richting de drukke periode rond Kerstmis. “Het was de bedoeling om hier te werken aan de vorm richting de volgende koersen. Op dat vlak kan ik tevreden zijn. Ik heb uiteindelijk dus wel vertrouwen opgedaan ja.”