Tom Pidcock zet zijn beste tijd ooit neer op ‘rotberg’: “Arnaud De Lie heeft alles te verliezen in Omloop Het Nieuwsblad”

Interview

Tom Pidcock is een van de favorieten om zaterdag Omloop Het Nieuwsblad 2023 op zijn naam te schrijven. De 23-jarige Brit vormt met zijn ploeg INEOS Grenadiers een sterk blok en kent zijn status. “Ik vind dat maar raar gezien de paar profkoersen die ik pas won, maar het zal mijn naam zijn”, vertelt hij de middag voor het Openingsweekend aan onder andere WielerFlits.

De regerend olympische kampioen mountainbiken gooide het roer na het jongste WK in die discipline om. “Ik wilde een hoger basisniveau ontwikkelen. Nadat het misging op het WK MTB, keek ik niet meteen uit naar het veldrijden om eerlijk te zijn. Maar ik weet dat het belangrijk is in de voorbereiding op mijn wegseizoen. Het overslaan van het WK veldrijden hebben we al vroeg besloten, of dat nu goed of fout is. Ik heb alleen wel genoten van de cross de afgelopen winter. Ik kijk daar nu alweer naar uit, dus dat is goed. Ik heb nu ook langer aan mijn wegvorm kunnen bouwen. Dat zag je in Algarve: ik was daar een heel andere renner dan een jaar geleden.”

De jonge Brit begon zijn seizoen uitstekend, door meteen de bergopaankomst in de die Volta ao Algarve te winnen vorige week. “Ik klom daar goed”, vindt Pidcock. “Het was fijn om zo snel te winnen nadat ik het veldrijden heb opgeofferd voor mijn wegseizoen. Ik heb met jaloezie naar het WK in Hoogerheide gekeken. Dan is het fijn dat die keuze zich al meteen een beetje terugbetaalt. In de verkenning van donderdag voelde ik me eigenlijk best goed. De Bosberg is mijn minst favoriete helling, maar ik reed daar sneller omhoog dan ooit tevoren. Dat is niet een slecht iets.”

Verkenning belooft veel goeds

Net die ‘rotberg’ die hij omschrijft, is zaterdag de laatste en misschien wel beslissende helling in Omloop Het Nieuwsblad. “Dat gaan we zien. Ik denk dat er morgen veel kracht en diepte in het peloton zit. Er is meer dan alleen de Bosberg. Dat het mijn minst favoriete klim is, betekent niet dat ik er niet snel op kan rijden. Dat deed ik donderdag nog. Toch blijf ik erbij dat Omloop niet de meest perfecte koers voor mij is. Maar zoals ik heb begrepen, krijgen we wat wind. Een aantal teams zullen dan misschien wat eerder gaan koersen dan normaal. Het zal sowieso zwaar zijn.”

Dat Pidcock door insiders is aangewezen als topfavoriet, deert hem niet. “Mensen kijken altijd een beetje naar mij”, zegt de Brit. “Dat heeft ook deels een factor gespeeld in het succes dat we vorig jaar geboekt hebben. We hadden een heel sterke ploeg en als concurrenten dan naar mij kijken, krijgen andere ploegmaats kansen. Vorig jaar was ik ook niet 100%, maar omdat ik geviseerd werd heb ik wel een beetje succes gecreëerd. Ik moet ermee leven, ook al heb ik op de weg nog niet veel gewonnen. Maar ik heb mijn naam tegen. Dat is een beetje jammer; het is wat het is.”

Beter af zonder Van Baarle

Naast de Brit zelf, zijn de meeste coureurs het erover eens dat de piepjonge debutant Arnaud De Lie misschien wel de absolute topfavoriet voor de zege in Omloop Het Nieuwsblad is. “Ik begrijp dat wel. It’s his race to lose. Arnaud is heel goed aan het seizoen begonnen. Ik heb nog niet tegen hem gereden, maar wat ik ervan gezien heb, was sterk. Als hij in de eerste groep naar de meet rijdt, heeft hij alles te verliezen”, voert Pidcock de druk op. “Zelf hoop ik het beter te doen dan vorig jaar in het voorjaar. Niet moeilijk, want toen was ik niet op mijn best. De sleutel is om in alle klassiekers goed in vorm te zijn en hopelijk is dat voor mij goed genoeg om er eentje te winnen.”

Dat zal wel zonder Dylan van Baarle zijn. De Nederlander won namens INEOS Grenadiers vorig jaar Parijs-Roubaix, maar stapte afgelopen winter over naar concurrent Jumbo-Visma. “Dylan was uiteraard een geweldige toevoeging in deze ploeg”, stelt Pidcock, die daarna naar de goede woorden zoekt. “Maar tegelijkertijd hebben we nu een jonge ploeg die we vanaf de basis kunnen bouwen, om de komende jaar een erg sterk blok te vormen tijdens de klassiekers. Het was jammer dat Dylan vertrok, maar we zijn nog steeds sterk. Misschien wel sterker, zelfs. Vorig jaar was ons beste klassieke voorjaar ooit. Met dat vertrouwen op zak gaan we er nu weer voor!”

