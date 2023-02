De grote voorbeschouwing-show op Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne!

Podcast

Het Openingsweekend staat voor de deur en dat betekent de aftrap van het klassieke Vlaamse voorjaar. Zaterdag komen de kasseienvreters uit hun winterslaap tijdens Omloop Het Nieuwsblad en daags nadien zijn de sprinters aan zet in Kuurne-Brussel-Kuurne. Kom in de stemming met een uitgebreide aflevering van de WielerFlits Podcast!

Maxim en Youri zijn er eens lekker voor gaan zitten. De mannen kijken eerst nog even terug op de koersen van vorig jaar, maar gaan dan rap over naar de lichte parcourswijzigingen en natuurlijk vooral naar de favorieten voor de eerste hoofdprijsjes van het klassieke voorjaar. Welke ploegen gaan hun rol spelen, wie kunnen we van voren verwachten en welke tactieken hanteren de verschillende teams?

Wat voor effect heeft het wegblijven van Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Biniam Girmay, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar op Omloop Het Nieuwsblad? Hoe bepalend is de tweetrapsraket Muur van Geraardsbergen-Bosberg? Welke rol spelen de Henegouwse Ardennen in Kuurne-Brussel-Kuurne? Is Arnaud De Lie topfavoriet voor beide wedstrijden? En weet Annemiek van Vleuten haar huzarenstukje van vorig jaar te herhalen? Dat en meer hoor je in een uitgebreide, nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

