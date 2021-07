Tom Pidcock werkt aan mountainbike-vorm: “Indrukwekkend wat Van der Poel laat zien”

Interview

Na een wervelend profdebuut dit voorjaar plaatste Tom Pidcock zich op de valreep voor de mountainbike-wedstrijd op de Olympische Spelen. Hij lijkt er de grootste uitdager voor Mathieu van der Poel, die afgelopen week met verve de gele leiderstrui in de Tour de France veroverde en verdedigde. “Hij kan het beste doorrijden tot Parijs en daar dan genieten van een groot feest, dat zie ik het liefst”, lacht de 21-jarige Brit in gesprek met WielerFlits.

Er is al veel gezegd en geschreven over de voorbereiding van de Alpecin-Fenix-kopman in aanloop naar de olympische mountainbike-wedstrijd. De Tour is daarin niet optimaal, terwijl alle andere mountainbikers én Pidcock zich optimaal konden voorbereiden. De laatste kreeg echter pech te verduren. Op maandag 30 mei was het multitalent aan het trainen op zijn tijdritfiets aan de voet van de Pyreneeën, toen een postbode hem over het hoofd zag. De renner van INEOS Grenadiers viel hard – zijn fiets brak in tweeën – en de diagnose was niet voor de poes: een gecompliceerde sleutelbeenfractuur.

Op de woensdagochtend daarna werd de jonge Brit geopereerd om het sleutelbeen weer in het gareel te krijgen. Amper zes dagen later trainde hij al terug op de rollen en precies 22 dagen na de medische ingreep, maakte hij zijn rentree in competitie. “Zo speciaal is dat toch niet?”, vraagt Pidcock zich af. “De operatie ging heel erg goed en mijn sleutelbeen is op een mooie manier rechtgezet. Vervolgens heeft mijn lichaam de breuk snel hersteld. Ik ondervind er geen last meer van, alleen van wat normale revalidatiepijntjes. Mijn schouder en nek zijn af en toe nog wat stijf, bijvoorbeeld.”

Dit weekend rijdt hij ook voor het eerst weer op zijn mountainbike in competitieverband. “Ik reed al twee koersen op de weg (Giro dell’Appennino en de GP van Lugano, red.). Die eerste was erg zwaar. Ik merkte dat ik toen nog echt moe was, omdat mijn lichaam hard moest werken om het bot te laten helen. In de tweede koers was ik al significant beter. De afgelopen week ging het echt heel erg goed. Ik voel mij weer mezelf. Dus dit weekend zal het ook weer beter gaan. Hoe goed dat is, is nog een beetje afwachten. Maar ik ben er zeker van dat ik voor Tokio nog in mijn beste vorm geraak.”

Met huiswerk naar Les Gets

Het Franse Alpendorpje Les Gets is zondag het decor voor de laatste Wereldbeker crosscountry voor de Olympische Spelen. Vrijdag werd Pidcock nog zestiende op de shortrace, waardoor hij niet op de eerste rij mag starten. Een zestiende plaats is goed voor de laatste startpositie op de tweede rij. Toch was het voor de jongeling van INEOS Grenadiers even schrikken. In de zesde ronde tikte hij in een flauwe bocht net voor het ingaan van de afdaling het achterwiel aan van wereldkampioen Jordan Sarrou. Een opstaande schans brak zijn val.

Pidcock heeft alvast huiswerk meegenomen naar Les Gets. Hij hoopt vooral wijzer terug te keren naar huis. “Het belangrijkste is om te zien hoe iedereen ervoor staat, wie er in vorm is en wie niet”, stelt de Brit, die zaterdagochtend laat weten alleen wat blauw en stijf te zijn van zijn tuimelperte. “Uiteraard wil ik zelf ook weten hoe mijn conditie ervoor staat. Ik hoop in ieder geval mee te doen en ik ga ervan uit dat ik dicht bij de kop van de wedstrijd zal zitten. Ik ga er niet van uit dat ik net zo goed ben als dat ik in Nové Mesto was, daar ben ik zeker van. Maar ik denk en hoop dat ik best wel in orde ben.”

De winst voor dit weekend zit hem dus in de analyse van zijn concurrenten. Op het zware klimparcours in Les Gets kan niemand verstoppertje spelen. Pidcock gaat er met een extra paar ogen letten op twee smaakmakers van dit seizoen: Mathias Flückiger en Ondřej Cink. “Dat zijn voor mij de beste twee van het moment. Flückiger staat aan de leiding van de Wereldbeker. Hij steekt in goede vorm. Het parcours hier in Les Gets lijkt best veel op dat van Leogang (waar Flückiger en Cink eerste en tweede werden, red.), waar de laatste Wereldbeker was. Veel klimwerk en net dat ligt die twee ook. Zij zullen weer sterk voor de dag komen dit weekend.”

‘Laat Van der Poel maar in Frankrijk blijven!’

Een van de concurrenten straks in Tokio die er dit weekend niet bij is, is Mathieu van der Poel. De 26-jarige Nederlander maakt deze week furore in de Tour de France. MVDP won op Mûr-de-Bretagne en hield het geel daarna vast tot de dag van vandaag. Pidcock volgt zijn prestaties met interesse. “Het is indrukwekkend wat Mathieu laat zien!”, vertelt de Britse pocketklimmer opgewekt. “Het is leuk om de Tour te volgen, omdat het mij eveneens laat zien dat ik in topvorm ook mijn stempel kan drukken in die wedstrijd. Dat is natuurlijk niet iets voor dit jaar of volgend seizoen, dat zal nog een paar jaar op zich laten wachten.”

In Tokio zal Pidcock de Nederlander dus wel weer tegenkomen. Hoe en wanneer Van der Poel uit de Tour stapt, is op dit moment nog niet duidelijk. De Brit heeft nog wel een advies voor zijn tegenstander, met een knipoog: “Ik denk dat Van der Poel het beste tot aan Parijs in de Tour kan blijven en daarna moet genieten van een groot feest op de Champs-Elysées!”, lacht hij hardop. “Zonder gekheid: aan het begin van dit seizoen dacht ik dat ik best een goede kans had op een medaille tijdens de wegwedstrijd. Maar nu is dat helemaal anders en focus ik me na plaatsing op MTB-goud; ik ga proberen die plak te pakken.”

Dat de jonge Brit erbij is in Tokio, was nog een hele opgave. Om een lang verhaal kort te maken: Pidcock dankt zijn deelname aan een goede uitslag van Vlad Dascalu tijdens de Wereldbeker in Nové Mesto. De Roemeen zorgde er daardoor voor dat zijn land direct geplaatst werd, waardoor Groot-Brittannië via een omweg een plaats kreeg toegewezen. Wanneer er een drankje tussen beiden op het programma staat, wilden we nog weten. “Ik denk wel dat ik Vlad wat te drinken verschuldigd ben, ja!”, grijnst de jongeling. “Laten we dat maar na de olympische crosscountry-wedstrijd doen, straks in Tokio!”

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos