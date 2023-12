zaterdag 16 december 2023 om 16:24

Tom Pidcock verrast zichzelf bij veldritrentree: “Mijn beste eerste cross”

Mathieu van der Poel was dé grote man van de X2O Trofee Herentals, maar ook Tom Pidcock presteerde bijzonder sterk bij zijn rentree. De Brit werd achter de wereldkampioen tweede. “Ik ben een beetje verrast”, zei hij (in het Nederlands) tijdens het flashinterview na afloop.

“Een tweede plaats is goed, ik ben blij. Het was mijn beste eerste cross. Ik weet niet waarom, maar het was goed”, vervolgde Pidcock half in het Engels, half in het Nederlands. “De eerste twee, drie rondes moest ik mijn weg nog wat zoeken. Langzaam maar zeker kwam ik vooraan.”

Zondag start Pidcock ook in Namen. Ligt dat hem nog beter? “Ik denk het wel, ik rij daar altijd goed. Ik hou van dat parcours. Hopelijk zit ik er na vandaag goed in en kan ik morgen goed rijden.”

“Maar het is laat in het seizoen. Zoals ik voor de wedstrijd al zei, wil ik me op het wegseizoen focussen. Ik ben hier en doe een paar crossen, voor mezelf en voor de fans. Ik ga ervan genieten, maar het WK is niet gratis. Het is honderd procent zeker dat ik het WK niet rijd dit jaar.”