Tom Pidcock tweede in Namen: “Ik voelde me niet zo goed als gisteren”

Tom Pidcock heeft een lange tijd zicht gehad op de overwinning in Namen, maar moest uiteindelijk Michael Vanthourenhout voor zich laten. De Brit was tevreden na afloop. “Ik heb nog veel werk, dus ik ben blij dat ik tweede ben geworden.”

“Ik heb te veel fouten gemaakt vandaag en de tank was leeg vandaag. Ik voelde me niet zo goed als gisteren (toen won hij de Wereldbeker in Rucphen, red.). Met nog anderhalve ronde te gaan kon ik geen druk meer zetten op Michael. Na mijn valpartij reed hij echt ver weg, hij was echt geweldig”, zei de Brit eerlijk.

“Ik ben blij dat ik tweede ben. Michael was on fire vandaag. Ik heb toch nog veel werk voor de boeg. De sfeer vandaag hier in Namen was echt ongelooflijk. Alle fans zijn duidelijk blij om hier weer te zijn.”