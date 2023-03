Tom Pidcock sterk omringd door INEOS Grenadiers in Ronde van Vlaanderen

Tom Pidcock kent zijn ploeggenoten voor de aankomende Ronde van Vlaanderen. De Britse alleskunner, eerder dit voorjaar nog winnaar van Strade Bianche, krijgt onder meer Magnus Sheffield en landgenoten Ben Turner en Luke Rowe met zich mee.

Voor Pidcock wordt het zijn derde deelname aan Vlaanderens Mooiste. Zijn beste uitslag is een veertiende plaats. De Brit maakte afgelopen week, na een hersenschudding, met een elfde plaats zijn rentree in Dwars door Vlaanderen. “Ik hoop komende zondag op mijn allersterkst te zijn”, zei hij toen. “Ik ben nog niet op mijn best, maar ben ook zeker niet slecht. Het zal wel goedkomen.”

Luke Rowe is met negen deelnames niet alleen de meest ervaren renner binnen de INEOS-ploeg, hij wist in 2016 ook al eens vijfde te worden in deze monumentale klassieker. Jhonatan Narváez, Connor Swift en Kim Heiduk maken het zevental van INEOS Grenadiers compleet voor de Ronde.

Lees ook: Tom Pidcock staat voor keuze: “Alles doen wat hij doet én de Tour winnen? Bijna godsonmogelijk”

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?