Tom Pidcock staat voor keuze: “Alles doen wat hij doet én de Tour winnen? Bijna godsonmogelijk”

Ride

Tom Pidcock maakt woensdag mogelijk zijn rentree in Dwars Door Vlaanderen, na een vervelende val in Tirreno-Adriatico. De jonge Brit is een van de rijzende sterren van het hedendaagse wielrennen. Maar is hij niet stiekem al een ster? Ex-wereldkampioen veldrijden, winnaar tijdens de Tour de France op Alpe d’Huez, regerend olympisch kampioen mountainbiken en glorieus triomfator in Strade Bianche. Hoort hij niet gewoon naast Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Is hij het vergeten zesde wielerwonder? In de nieuwe RIDE Magazine gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen.

De vergelijking tussen die drie is er intussen al een paar jaar door hun epische gevechten in de cross. “Maar eigenlijk loopt dat scheef”, vindt Pidcocks oud-ploegleider Servais Knaven. “Tom is veel meer een klimmerstype, die ook nog eens explosief is. Wout en Mathieu zijn vooral sterke beren.”

Bovendien droomt Pidcock van een eindzege in de Tour. “In potentie kan hij zeker het podium halen”, denkt Knaven. “Winnen is maar voor een enkeling weggelegd. Ik zie hem voor nu eerst een monument winnen. Behoudens Parijs-Roubaix, passen ze allemaal bij zijn kwaliteiten. Dat kan dit jaar al. Die grote ronde kan ooit ook. Maar áls hij dat wil, moet hij daarvoor zaken laten schieten en keuzes maken.”

Tegendraads

Dat beaamt ook Gerben de Knegt, de Nederlandse bondscoach mountainbiken en veldrijden. “Ik zie Pidcock wel altijd graag. Zijn gunfactor is hoger, als ventje tussen de twee kerels in die Wout en Mathieu zijn. Maar je ziet wel een bepaald vuur in Tom. Hij gaat nog liever dood dan dat-ie verliest. Pidcock heeft het bravoure en vliegt erin, net als Wout en Mathieu.”

Daarom denk ik ook dat een focus op de grote rondes tegen Toms natuur indruist”, gaat de Knegt verder. “Dat is gewoon saai. Iedereen herinnert zich die afdaling van hem in de Tour, naar Alpe d’Huez. Dat is wie Pidcock is. En hij heeft echt al een serieus palmares, hè. Niet iedereen schat dat op waarde in, mountainbiken is mondiaal echt groot. Maar alles blijven doen én de Tour winnen, is bijna godsonmogelijk.”

En daar raakt De Knegt precies de goede snaar. Godsonmogelijk. Maar wielergoden kunnen dat misschien wél. De Brit gaat in de contra-attaque op Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar. Alle vijf hebben één ding gemeen: ze wonnen een monument. Wereldwielerwonders. Tom Pidcock weet wat ‘em te doen staat dit voorjaar.

