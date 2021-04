Tom Pidcock lanceert eigen Gran Fondo, Vini Zabù zamelt geld in voor antidopingproject

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Tom Pidcock, die zijn eigen Gran Fondo lanceert, en de crowdfunding van Vini Zabù.

Tom Pidcock lanceert eigen Gran Fondo in Yorkshire

De ster van Tom Pidcock is rijzende. Dat is ze in zijn thuisland natuurlijk ook niet ontgaan. De jonge Brit is trots om zijn naam te verbinden aan een Gran Fondo, die voor 1 augustus 2021 gepland staat in Yorkshire.

Deelnemers aan de Tom Pidcock Gran Fondo kunnen kiezen uit twee routes. In de kortste variant van 110 kilometer is de beklimming van Halton Gill (2,1 km aan 5,7%) opgenomen. In de route van 180 km zijn daarenboven de beklimmingen van Kidstones (1,7 km aan 7,8%) en Fleet Moss (5,5 km aan 6%) opgenomen.

Vini Zabù zamelt geld in voor antidopingproject

Na de positieve dopingtests van Matteo De Bonis en Matteo Spreafico wil Vini Zabù voorkomen dat ploeg nog een keer met een dopinggeval te maken krijgt. Daarom wordt een speciaal project in het leven geroepen, waarbij de renners van het team intensiever worden gecontroleerd. Om dat te financieren, heeft de Italiaanse formatie via de website Indiegogo een crowdfunding opgezet.

“In twaalf jaar heeft de ploeg 181 wedstrijden gewonnen. De eerste was in 2009 met Oscar Gatto in de Ronde van Sardinië en de laatste een maand geleden met Jakub Mareczko, die in de Coppi e Bartali Mark Cavendish versloeg. Ons voortbestaan loopt nu gevaar nadat twee renners positief zijn getest en het management een ingrijpende beslissing moest nemen”, schrijft de ploeg.

Vini Zabù leverde immers haar wildcard voor de Giro d’Italia weer in bij de organisatie. “Uit moed en liefde voor de wielersport. Voor ons een enorme opoffering, want we leven voor de koers. Dus willen we onze renners extra gaan controleren, zodat zulke gebeurtenissen niet meer voorkomen. Ze brengen schade aan onze sport en de hete ploeg toe, van hun collega’s tot elk staflid.”