Tom Pidcock kan alweer lachen na val: “Het was stom, maar ik hoop dat het op tv was”

Tom Pidcock leek op weg naar de overwinning in de GP Sven Nys, maar in de slotronde kwam hij ten val na een sprong op het wasbord. Hoewel hij een flinke smakker maakte, maakte hij na afloop al wel weer grapjes. “Het was een stomme val, maar ik hoop dat het tenminste op televisie was”, zei de wereldkampioen in het flashinterview.

“Ik ben wel even geschrokken”, aldus Pidcock. “Ik voelde me niet heel goed vandaag, maar ik wilde een snelle laatste ronde doen. Ik ging overal wat sneller, maar dit was een gevaarlijk punt. Het was niet mijn beste idee.

Voordat hij viel maakte Pidcock een hoge sprong. Eerder in de wedstrijd had hij dat ook al gedaan, vertelde hij, en ook de laatste keer verwachtte hij dat het goed af zou lopen. “Ik kwam neer op dezelfde manier als altijd”, aldus de Brit. “Misschien was de sprong de oorzaak van mijn val. Als je snel gaat, is het soms beter om te springen dan op de grond te blijven. Maar ik was niet dom bezig. Ik dacht eraan een stunt te doen, maar ik dacht: toch maar niet.”

Pidcock zei flink wat kneuzingen te hebben. “De snee die ik heb, is niet het grote probleem. Het zijn vooral de kneuzingen. We zullen later zien. Momenteel zit ik nog vol adrenaline”, aldus de 23-jarige, die in het flashinterview bevestigde dat hij niet zal deelnemen aan het WK veldrijden in Hoogerheide. Zijn trainer Kurt Bogaerts vertelde dat tijdens de uitzending van de GP Sven Nys aan Sporza.