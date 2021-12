Tom Pidcock gaat voor hattrick: “Ik wil in één jaar wereldkampioen worden in drie disciplines”

Tom Pidcock heeft er een sterk 2021 opzitten, maar kijkt alweer vol ambitie uit naar 2022. Ook voor de rest van zijn carrière heeft de 22-jarige renner grote plannen, zo laat hij in een gesprek met VeloNews weten. De Engelsman wil in de toekomst wereldkampioen worden op de mountainbike, crosser en wegfiets – in een en hetzelfde jaar.

Afgelopen jaar werd Pidcock olympisch kampioen op de mountainbike, pakte hij een vierde plaats bij het wereldkampioenschap veldrijden en eindigde hij als zesde tijdens de wegrit in Leuven. Dat kan nog beter, denkt hij zelf. “Ik wil in één jaar wereldkampioen worden in alle drie de disciplines. Het is alleen wachten tot er een jaar is dat alle parcoursen op mijn maat gesneden zijn. Voor dit jaar is het profiel van de wegwedstrijd nog niet bekend, dus dat is afwachten”, blikt de renner van INEOS Grenadiers vooruit op de WK in het Australische Wollongong.

Wat wel al zeker is met betrekking tot 2022, is Pidcock’s eerste doel: het wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville, eind januari. “Ik wil pieken op het wereldkampioenschap. Het parcours is niet perfect voor me, maar het ligt me goed genoeg”, geeft het multitalent aan. “Ik ga er naartoe om te winnen.”

Na dit wereldkampioenschap, wordt de focus verlegd naar de kasseien- en heuvelklassiekers, waar Pidcock ook al indruk maakte. Of hij ook zijn debuut maakt in Parijs-Roubaix, is nog niet bekend. “Er moeten ergens concessies gedaan worden, omdat ik ook de Giro rijd”, legt Pidcock uit. In de Ronde van Italië krijgt de jongeling een vrije rol.

Het voorjaar staat dus in het teken van veldrijden en wegwielrennen, maar in de zomer springt Pidcock op de mountainbike. Na zijn olympische titel wil hij graag ook de regenboogtrui bemachtigen. In het najaar staat hij voor zijn land ook nog aan de start van het wereldkampioenschap op de weg.