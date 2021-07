Olympische Spelen: Tom Pidcock pakt mountainbike-goud, Van der Poel valt zwaar en geeft op

Mathieu van der Poel is er in Tokio niet in geslaagd om zijn gedroomde olympische gouden medaille te veroveren. De 26-jarige Nederlander kwam op de mountainbike tijdens de crosscountry-wedstrijd op de Olympische Spelen 2021 in de eerste ronde hard ten val op de listige Sakura Drop. Later gaf hij op. Tom Pidcock pakte de winst. Na een spektakelstuk eindigde Mathias Flückiger als tweede, David Valero werd knap derde.

Met topfavoriet Mathieu van der Poel op de tweede startrij, grote uitdager Tom Pidcock op de vierde en alle andere favorieten op de eerste rij, begon vanmorgen om 08.00 uur de olympische crosscountry-wedstrijd in het mountainbiken in Izu. Op de brede startstrook bleef het pak bijeen. Van der Poel wist niet echt op te schuiven, maar Tom Pidcock slaagde daar wel in. Dat was maar goed ook, want na plek tien werden de mountainbikers al op het eerste klimmetje opgehouden door een opstopping. Slechts één renner wist later nog de oversteek naar de kop van de koers te maken.

Zware val Van der Poel

Milan Vader kende een uitstekende start en nam snel de kop. De toppers waren erg aan elkaar gewaagd in de beginfase. Het was lastig op het technische parcours om direct een bres te slaan. Verderop in de eerste groep moesten mannen van hun fiets bij foutjes of fouten van anderen. Zo moest ook Van der Poel twee keer uit het klikpedaal. Hij was aan het opschuiven, tot het bij de Sakura Drop – een sprong van anderhalve meter naar beneden – helemaal fout ging voor de Nederlander. Hij leek te snel naar beneden te duiken en ging voorover over de kop en viel zwaar.

Van der Poel kroop met een van pijn verbeten gezicht in de berm en hij kon zijn weg eerst niet vervolgen. Enige tijd later stapte hij wel weer op de fiets. Na een inhaalslag in de achtergrond, gaf hij er in de voorlaatste ronde toch de brui aan. Met een pijnlijke heup is hij richting het ziekenhuis vertrokken. Vooraan bleven de toppers uiteraard niet stil zitten. Vader maakte er nog altijd een sterke indruk, maar wegkomen lukte aanvankelijk niemand. Heel even leek er een koude oorlog te ontstaan, maar uittredend kampioen Nino Schurter gaf gas bij het ingaan van de tweede ronde.

Pidcock meldt zich aan het front

Mathias Flückiger en de Braziliaan Henrique Avancini sprongen mee met Schurter. De drie sloegen een klein gat, maar Tom Pidcock en de Nieuw-Zeelander Anton Cooper wilden naar de drie toe. Even later sloten ook de anderen aan, waardoor de kopgroep uit tien renners bleef bestaan. Na een klein halfuur nam Pidcock voor het eerst de leiding op een van de klimmetjes. Het zorgde ervoor dat vijf renners zich afscheidden van de overige koplopers: de jonge Brit werd gevolgd door Flückiger, Schurter, Cooper en Victor Koretzky. Het bleek een voorbode.

Titelverdediger Schurter had het hele seizoen nog geen indruk kunnen maken, maar hij verkocht zijn huid duur. Hij bleef druk zetten vooraan, al kon Pidcock steeds relatief makkelijk antwoorden. Op de lastigste klim, de Wasabi-klim, zette de Brit vervolgens zelf druk. Daardoor ging Cooper meteen overboord en niet veel later moest ook Schurter zijn hoofd buigen. Man in vorm Flückiger hield de jongeling wel binnen de perken. Net na halfweg koers kwamen de vier weer samen en sloten ook Koretzky en Cink weer aan. Tegen de zin van Pidcock, die weer versnelde.

Pidcock onbedreigd naar goud

De demarrage van de Brit knalde de kopgroep meteen uit elkaar en daarna viel de koers in zijn plooi. De 21-jarige bouwde zijn voorsprong steeds verder uit, al bleef Flückiger de kloof klein houden en daardoor druk zetten. Pidcock mocht geen fouten maken, want dan was de Zwitser zo weer bij de pinken. Dat gebeurde niet, waarna het verzet van Flückiger in de slotronde brak en Pidcock zonder zorgen naar de gouden medaille snelde. In de achtergrond was de strijd om het brons razend spannend. Cooper en Schurter hadden concurrentie gekregen.

Koretzky keerde namelijk terug en ook David Valero had vanuit de achtergrond de oversteek gemaakt, ondanks dat hij op het eerste klimmetje werd opgehouden. Dat de strijd nog zo spannend was, kwam vooral ook door materiaalpech van Ondrej Cink na driekwart wedstrijd. De Tsjech had net een gat geslagen, toen hij zijn wiel helemaal aan flarden reed. Hij gaf daarna teleurgesteld op. Uiteindelijk kon de Spanjaard Valero in de slotronde zijn knappe, vlakke race afronden met een bronzen medaille. Titelverdediger Schurter belandde zo naast het podium.

Olympische Spelen 2021

Mountainbike Crosscountry

Tom Pidcock in 1u25m14s

Mathias Flückiger +20s

David Valero +34s

4. Nino Schurter +42s

5. Victor Koretzky +46s

6. Anton Cooper z.t.

7. Vlad Dascălu +49s

8. Alan Hatherly +1m19s

9. Jordan Sarrou +1m36s

10. Milan Vader +2m07s

