Tom Pidcock gaat niet anticiperen: “Het is simpel: ik kan die drie volgen, of niet”

Interview

Tom Pidcock is een van de schaduwfavorieten voor de zege zondag in de Ronde van Vlaanderen. De Britse renner schreef in maart de Strade Bianche op zijn naam, maar was daarna even buiten strijd na een stevige valpartij. Hoe zal hij zondag voor de dag komen? “Ik wil in staat zijn om die drie te volgen”, vertelde Pidcock op een online persconferentie waarbij WielerFlits aanwezig was.

In Dwars door Vlaanderen kwam Pidcock voor het eerst in actie na zijn stevige crash in Tirreno-Adriatico. Pidcock reed een aardige wedstrijd en legde uiteindelijk beslag op plaats elf. “Dat was niet briljant, maar ook niet slecht. Ik miste nog iets. Ik heb echter altijd moeite bij mijn eerste wedstrijd als ik even geen koersen heb kunnen rijden.”

Pidcock maakt zich met andere woorden geen zorgen over zijn benen. Toch behoort hij niet tot de absolute topfavorieten, want dat zijn Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar. Hoe ziet Pidcock dat zelf? “Die drie hebben getoond dat ze in topvorm zijn. Ze hebben de koers hard gemaakt in de E3 Saxo Classic en ik verwacht dat ze dat zondag opnieuw zullen doen in de Ronde van Vlaanderen.”

Bogaerts: “Pidcock mag met vertrouwen starten”

“Ik wil in staat zijn om ze te volgen in de finale”, ging Pidcock verder. “Het is simpel: ik kan die drie volgen, of niet. Ik hoop natuurlijk dat het het eerste is.” Kurt Bogaerts, de trainer van Pidcock, gaf ook wat uitleg over de kansen van zijn poulain. “Ik denk dat Tom zondag met het vertrouwen van start kan gaan dat hij normaal heeft voor een grote wedstrijd en wanneer hij goed voorbereid is.”

“In het verleden heeft Tom al getoond dat hij deze mannen kan verslaan. Wanneer ze allemaal op hun beste niveau zijn, zal het een stevige battle worden. Ik denk dat Tom een gezonde portie vertrouwen moet hebben zondag en dat hij met de gedachte moet van start gaan dat hij kan strijden met die jongens in de absolute finale.”

“Wie er zal winnen? Ik!”

Met Van der Poel, Van Aert en Pogacar zijn de drie voornaamste favorieten genoemd. “EF Education-EasyPost was ook goed in Dwars door Vlaanderen. Soudal Quick-Step is niet op het niveau dat ze normaal zijn, maar zij zullen de koers ook willen controleren. Julian Alaphilippe is niet op het niveau dat ik dacht dat hij ging zijn, maar ik zag wel dat hij na Dwars door Vlaanderen nog heeft bijgetraind. Hij is dus duidelijk bezig met zijn vorm te verbeteren”, legde Pidcock nog uit.

“En ik zag op Twitter ook dat Remco Evenepoel naar Vlaanderen ging komen, dus who knows“, knipoogde Pidcock. Tot slot vroegen we nog aan de jonge Brit gevraagd op welke helling de koers zondag in een beslissende plooi zal gelegd worden. “Volgens mij zal de koers losbarsten op de Oude Kwaremont, maar ik denk dat de laatste beklimming van de Paterberg beslissend zal zijn. Wie er zal winnen? Ik weet het niet… Ik!”

