Tom Pidcock derde in Gavere: “Ik was gewoon niet sterk genoeg”

Tom Pidcock streed in de Wereldbeker Gavere lang mee om de zege, maar uiteindelijk eindigde hij als derde. Wout van Aert en winnaar Mathieu van der Poel waren in de slotrondes net wat sterker, gaf de Brit toe. “Ik was gewoon niet sterk genoeg”, zei een eerlijke Pidcock in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel zware wedstrijd, de laatste rondes voelde ik het echt. Vooral in de loopgedeeltes. Ik had ook echt problemen om nadien weer in te klikken”, aldus de renner van INEOS Grenadiers.

Van Aert zei na afloop van de cross dat hij nooit het gevoel had dat hij had kunnen winnen. Heeft Pidcock wel het gevoel gehad dat hij Van der Poel kon verslaan? “Op een gegeven moment wel, toen ik bij hem kwam. Maar op de loopgedeeltes voelde mijn fiets steeds zwaarder. Het voelde alsof ik een auto op mijn schouder droeg. Het zou fijn zijn als mijn fiets een automotor had. Maar goed, in de laatste rondes waren mijn benen gewoon op.”