Wout van Aert na Gavere: “Nooit het gevoel gehad dat ik meedeed voor de zege”

Wout van Aert eindigde in de Wereldbeker Gavere als tweede en bleef tot in de slotronde in de buurt van de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel. Zelf heeft de Belg van Jumbo-Visma echter nooit echt aan de overwinning gedacht. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik meedeed voor de zege”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Vanaf de start was ik steeds aan het achtervolgen, ik had nooit het ritme dat ik wilde hebben”, legt Van Aert uit. Toch bleef hij vooraan over met Van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock, die hij in de finale nog naar de derde plek verwees. “Ik moet tevreden zijn met de tweede plaats, het was het hoogst haalbare vandaag.”

Van Aert benadrukt dat hij ondanks zijn nederlaag genoten heeft. “Het was een geweldige crossdag. Er waren zoveel mensen, het was de sfeer van een WK. Hoewel de benen vanaf het begin niet echt deden wat ik wilde, ben ik voor de fans blijven vechten. Het was een hele mooie koers.”