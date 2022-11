Tom Meeusen denkt niet meer aan afscheid: “De put was diep, maar het is gelukt”

Tom Meeusen leek begin november te denken aan een vervroegd afscheid als wielrenner, maar dat is niet meer aan de orde. De Belgische crosser heeft op sociale media duidelijkheid gegeven over de situatie. “De put was te diep om er nog uit te fietsen, maar het is gelukt.”

“Ik ben geen 20 jaar meer, maar wil de ploeg wel nog iets kunnen bieden. We zetten nu anderhalve maand alles op alles. Daarna bekijken we of ik nog een meerwaarde vorm als prof”, vertelde Meeusen een tijdje terug. Voor aanvang van de veldrit in Niel heeft de 34-jarige crosser duidelijkheid gegeven over de situatie. “Stoppen leek de makkelijkste optie, maar ik ben blij dat ik vandaag weer mag starten. Ik zal ook dit seizoen volledig uitdoen.”

Meeusen vertelt verder nog dat na de crossen in Amerika, een aantal niet-selecties en een blessure, het moeilijk was voor hem. “De put was te diep om er nog uit te fietsen. Na een duwtje van de hele ploeg, Deschacht Hens Maes, is het echter toch gelukt”, laat hij weten op Instagram.

“We gaan dus even niet meer over stoppen spreken. Sorry voor de mensen dat dit een schreeuw om aandacht vinden, maar ik was mijn ploeg en sponsors even een duidelijke uitleg verschuldigd. Alles gaat zo snel in de crosswereld dat zelfs dit verhaal sneller vertrokken was dan dat ik zelf wilde. Hopelijk lukt het dit seizoen nog een keertje om mee dat tempo te bepalen”, sloot Meeusen met een positieve noot af.

