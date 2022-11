Tom Meeusen denkt aan afscheid: “Ik wil de ploeg nog wel iets kunnen bieden”

Zit de wielercarrière van Tom Meeusen er bijna op? De Belgische veldrijder, die aankomende maandag zijn 34ste verjaardag zal vieren, denkt er serieus over na om een punt te zetten achter zijn loopbaan. “We zetten nu anderhalve maand alles op alles. Daarna bekijken we of ik nog een meerwaarde vorm als prof”, citeert Sporza.

Meeusen is momenteel nog herstellende van een spierscheur in zijn schouder, opgelopen bij een val in de Nacht van Woerden, maar zal binnenkort weer het veld induiken. De renner van Deschacht-Hens-Maes had overigens al bijna de handdoek gegooid. “Ik voelde meteen dat het ernstig was”, doelt de crosser op zijn valpartij in Woerden. “En voor het EK of wereldbekermanches zou ik niet in aanmerking komen. Dat maakte dat ik een maand niet zou crossen.”

“Ik ben naar de plaatselijke fietsenwinkel gestapt en heb er mijn diensten aangeboden. Ik kon meteen beginnen.” De ploeg wist hem echter nog op andere gedachten te brengen. “Manager Guido Verschueren heeft me laten weten dat ze me blijven steunen. Op deze manier mocht ik niet stoppen. Normaal gezien begin ik er op 11 november weer aan in Niel. Vol goede moed.”

“Nog een keer wil ik genieten van de kerstperiode”

Meeusen wil niet te lang doorgaan als wielrenner, zeker niet omdat hij in het verleden in staat was om prestigieuze crossen te winnen. “Voor die prestaties moet je tien jaar terug in de tijd. Ik wil niet teren op die successen. Ik ben geen 20 meer, maar wil de ploeg wel nog iets kunnen bieden”, is Meeusen duidelijk. “We zetten nu anderhalve maand alles op alles. Daarna bekijken we of ik nog een meerwaarde vorm als prof.”

De voormalige winnaar van manches in onder meer de Wereldbeker en Superprestige wil zeker nog één keer genieten van de kerstperiode. “De crossen rond kerst, daar doe ik het nog voor. Dat is de mooiste periode van het seizoen. Dan staat het publiek rijen dik, heerlijk vind ik dat! Nog een keer wil ik genieten van die sfeer, nog een keer wil ik me tussen die grote mannen gooien”, sorteert hij toch al voor op een afscheid.

Tom Meeusen kan terugblikken op een succesvolle wielercarrière, en dan met name in het veld. Zo won hij in zijn beginjaren bij de profs twee wereldbekermanches, vier wedstrijden in de Superprestige en drie manches in wat we tegenwoordig kennen als de X2O Badkamers Trofee. Ook was hij de beste in onder meer Overijse, Woerden, Huijbergen, Eeklo, Ardooie, Rucphen en Sint-Niklaas.

Meeusen veroverde nooit een Belgische of internationale titel bij de profs, maar eindigde wel twee keer (in 2009 en 2014) op het podium van het BK veldrijden. Verder reed hij vijf keer naar een top 10-notering op het WK, met een vierde plaats in Koksijde (2012) als sportieve uitschieter.