Tom Dumoulin zet Amstel Gold Race op programma richting Giro d’Italia

Tom Dumoulin kent zijn programma in aanloop naar de Giro d’Italia. De Limburgse kopman van Jumbo-Visma heeft onder meer ‘zijn’ Amstel Gold Race op de kalender staan in het voorjaar. De laatste keer dat hij de Gold Race reed, was in 2016.

Dumoulin begint zijn seizoen in februari in de UAE Tour. Die rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten staat van 20-26 februari op de kalender. Het wordt voor de klassementsrenner zijn tweede deelname aan de UAE Tour; in 2019 eindigde hij er als zesde in het eindklassement.

In aanloop naar het klassieke voorjaar betwist Dumoulin nog een andere rittenkoers in de WorldTour, namelijk de Ronde van Catalonië (21-27 maart). Zes jaar geleden reed hij die ronde ook, maar toen moest hij opgeven. Van de Ardennenklassiekers rijdt de Maastrichtenaar alleen de Amstel Gold Race. Na de Nederlandse heuvelkoers vertrekt hij voor twee en een halve week op hoogtestage, waarschijnlijk naar Teide, op het Spaanse Canarische eiland Tenerife.

Dit alles rijdt Dumoulin in aanloop naar de Giro d’Italia, wat zijn hoofddoel is van dit seizoen. WielerFlits kon dat nieuws eerder dit jaar al bekendmaken.

‘Keuze voor de Giro was niet zo heel moeilijk’

“De keuze was niet zo heel moeilijk”, zegt Dumoulin over de Giro d’Italia. “We hebben een super goede Tourploeg al staan, met Primož, Jonas en Steven als vooruitgeschoven mannen. Met mijn deelname aan de Amstel Gold Race ben ik zelf heel erg blij. Door de verplaatsing, een week eerder, kwam het net uit. Ik ga de Amstel rijden en meteen op hoogtestage. Dan kan ik drie weken op stage voor de Giro. Ik wist het al een tijdje. En als de Amstel in dezelfde week was gevallen als altijd, was het niet gebeurd.”

Vijftien koersdagen voor de Giro, dat vindt Dumoulin niet te weinig. “Ik reageer heel goed op een hoogtestage, beter dan op veel koersen. Maar ik heb ook de combinatie nodig. Die zit dus ook in het programma. Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig.”

In Italië is Tobias Foss de medekopman van Dumoulin. “Dat vind ik wel heel leuk. Ik kan het goed vinden met Tobias. We kunnen veel van elkaar opsteken. En ik kijk er wel naar uit om samen die finales in te gaan.”

Programma Tom Dumoulin voor 2022

UAE Tour (20-26 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Amstel Gold Race (10 april)

Giro d’Italia (6-29 mei)