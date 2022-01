Tom Dumoulin kiest opnieuw voor de Giro d’Italia

Tom Dumoulin gaat zich dit jaar opnieuw op de Giro d’Italia richten. Diverse bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd. In de Italiaanse ronde wil hij opnieuw voor een goede klassering in het eindklassement gaan. Al wil hij daar na de afgelopen mindere seizoenen geen positie op plakken. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat Dumoulin de combinatie Giro d’Italia en Tour de France gaat doen.

Voor de vijfde keer in zijn carrière gaat de kopman van Jumbo-Visma van start in de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde wist de Limburger veel mooie successen te behalen. In 2016 maakte hij zijn eerste kennismaking met de Giro door direct het maglia rosa in de proloog in Apeldoorn te veroveren. De eindzege in de Ronde van Italië in 2017 is natuurlijk zijn absolute hoogtepunt. Een jaar later sloot hij de Giro achter Chris Froome af als tweede. In 2019 was de Giro d’Italia echter het begin van een lange lijdensweg nadat hij in de finale van de vierde rit naar Frascati ten val kwam en daarbij een slepende knieblessure opliep. In totaal wist Dumoulin vier ritten te winnen en liefst zestien dagen de roze leiderstrui te dragen.

De Maastrichtenaar heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een grote liefde voor de Italiaanse ronde en voor het land Italië koestert. Hoewel het winnen van de Tour de France zijn grootste uitdaging als wielrenner is, spreekt zijn hart altijd voor een deelname aan de Giro d’Italia.

Logische keuze

Zeker na de afgelopen drie moeilijke jaren is deelname aan de Giro d’Italia ook een logischere keuze dan starten in de Tour de France. Het afgelopen jaar heeft hij enkel de Tour de Suisse en de Benelux Tour als rittenkoersen in de benen. Voor zichzelf zal de inmiddels 31-jarige Dumoulin eerst weer het goede gevoel in een grote ronde moeten zien terug te winnen. In de Giro kan hij op het kopmanschap rekenen binnen het sterke Jumbo-Visma collectief, terwijl hij in de Tour de France zeker Primoz Roglic boven zich zou moeten dulden en Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk naast zich.

De Giro d’Italia 2022 start op vrijdag 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In de ronde staan twee tijdritten op het programma van in totaal slechts 26,3 kilometer. In totaal kent de ronde liefst zeven bergritten, waardoor het vooral een ronde van de klimmers lijkt te worden.

Tot dusver hebben Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali, Sergio Higuita, Mikel Landa, Richard Porte, Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Alejandro Valverde, Simon Yates en vermoedelijk het INEOS Grenaderis tweetal Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart aangegeven de Giro d’Italia te willen rijden.