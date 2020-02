Tom Dumoulin was ziek door parasieten in darmen maandag 17 februari 2020 om 19:55

De oorzaak van de ziekteverschijnselen van Tom Dumoulin is bekend. De kopman van Jumbo-Visma had te kampen met parasieten in zijn darmen, schrijft hij op social media. Dumoulin heeft daarvoor medicatie ontvangen, en heeft inmiddels ook de training hervat.

“Zoals jullie allemaal weten, voelde ik mij de laatste tijd niet goed. Vorige week vonden we parasieten in mijn darmen en sindsdien heb ik daar medicatie voor”, aldus Dumoulin. “Ik voel mij nu veel beter, omdat ik vandaag en in het weekend goed heb kunnen trainen. Ik kijk ernaar uit om mijn seizoensstart te plannen.”

Dumoulin zou aanvankelijk zijn seizoen beginnen in de Ronde van Valencia, maar een dag voor de start werd hij ziek. Om goed onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak en de Limburger te laten herstellen, werden onlangs ook de geplande hoogtestage, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo van zijn programma gehaald.

Nu is dus de oorzaak van zijn ziekte bekend. Waar en wanneer Dumoulin debuteert voor Jumbo-Visma, is nog niet bekend.