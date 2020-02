Tom Dumoulin stelt comeback weer uit: ook geen Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo dinsdag 11 februari 2020 om 21:36

Tom Dumoulin keert voorlopig niet terug in koers. De kopman van Jumbo-Visma moest al de Ronde van Valencia missen door ziekte, maar nu maakt hij bekend ook Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) over te slaan. “We moeten mijn rentree uitstellen tot ik mij honderd procent voel”, zegt Dumoulin.

Wat precies aan de hand is met de Limburger, is niet bekend. Wel zal Dumoulin voorlopig niet op trainingskamp gaan. “Komende donderdag zou ik naar mijn hoogtestage vliegen, maar we moeten dat uitstellen tot ik mij honderd procent voel. We wijzigen ook mijn wedstrijdprogramma, want ik sla Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo over. Dat geeft mij meer tijd om weer terug op sterkte te komen.”

“Dit is heel jammer, want ik voelde mij geweldig en kon niet wachten tot het seizoen ging beginnen. Helaas moet ik nu wat langer wachten”, aldus Dumoulin. Het is onbekend hoe lang hij nog aan de kant staat en of de opbouw naar zijn hoofddoel, de Tour de France, verder in gevaar komt.

Dumoulin miste ook al een groot deel van 2019 door een slepende knieblessure, die hij opliep in de Giro d’Italia van vorig jaar. Afgelopen week zou hij na acht maanden afwezigheid zijn rentree maken in de Ronde van Valencia.