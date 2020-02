Tom Dumoulin toch niet van start in Ronde van Valencia dinsdag 4 februari 2020 om 11:33

Tom Dumoulin zal woensdag toch niet van start gaan in de Ronde van Valencia. De Nederlander is ziek geworden in Spanje en zal nu huiswaarts keren om te herstellen. Paul Martens vervangt Dumoulin in de selectie van Jumbo-Visma.

Dumoulin brengt het nieuws op zijn Instagram naar buiten. “Het team is zojuist vertrokken voor een training hier in Valencia, maar helaas zonder mij. Ik ben vannacht ziek geworden en zal naar huis gaan om daar te herstellen”, zo laat hij weten. “Dit is niet de manier waarop ik mijn seizoen wilde starten, maar we moeten wijs zijn.”

“Als je je niet goed voelt, kun je beter niet koersen. Ik kwam naar Spanje om aan mijn conditie te werken, niet om deze af te breken. Ik hoop snel terug te zijn”, sluit de 29-jarige coureur af.

Rentree in Tirreno-Adriatico?

De Ronde van Valencia zou de eerste wedstrijd van Tom Dumoulin worden in bijna acht maanden tijd, nadat hij vorig jaar in het Criterium du Dauphiné uitviel met knieproblemen. Normaal gesproken is de Tirreno-Adriatico de volgende wedstrijd waarin Dumoulin van start gaat.