Tom Dumoulin via Franse voorbereidingskoersen naar de Tour zondag 7 juni 2020 om 15:40

Tom Dumoulin zal zich in Franse wedstrijden voorbereiden op de Tour de France. Dat heeft de Limburger verteld in het radioprogramma De Perstribune. Navraag bij de ploeg leert ons dat Jumbo-Visma op 17 juni het programma van Dumoulin bekend zal maken.

“Wat ik sowieso weet is dat ik een aantal voorbereidingskoersen in Frankrijk ga rijden voor de Tour de France. En daarna moeten we even kijken wat ik nog ga rijden”, zegt Dumoulin. “Waarschijnlijk worden het daarna nog een aantal klassiekers. Het WK staat ook nog gepland in de week na de Tour. Dan zou ik meteen doorgaan van Frankrijk naar Zwitserland om daar het WK te rijden.”

‘Hoogtestage nodig voor topvorm’

Eerder liet Dumoulin in WielerFlits Update weten dat hij richting de Tour de France op hoogtestage zal gaan in de Alpen. “Ik ben van mening dat het niet mogelijk is om zonder hoogtestage goed te trainen. Je kan dicht in de buurt komen van een goede vorm, maar niet de topvorm om mee te draaien voor het podium in de Tour de France”, zei hij toen.

Ploeggenoot en mede-kopman Primoz Roglic liet eerder weten de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné te rijden voor aanvang van de Tour. De Sloveen kiest dus ook voor een volledig ‘Franse’ opbouw naar het hoofddoel van Jumbo-Visma dit seizoen.