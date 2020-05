Primoz Roglic kent programma in aanloop naar de Tour zondag 24 mei 2020 om 13:35

Primož Roglič zal in aanloop naar de Ronde van Frankrijk de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné betwisten, zo heeft de ronderenner laten weten aan RTV Slovenija. Verder hoopt hij nog twee hoogtestages af te werken op weg naar de Tour.

De renner van Jumbo-Visma schetst zijn programma richting de Tour de France. “Ik zal in juli een hoogtestage inlassen, terwijl ik in augustus zal deelnemen aan de Tour de l’Ain (7-9 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus). Tot slot wil ik voor de Tour nog een tweede hoogtestage afwerken”, zo vertelt de winnaar van de laatste Vuelta a España.

De Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus in het Zuid-Franse Nice. Sportief manager Merijn Zeeman hoopt in juli weer dingen te organiseren en samen te komen. Roglič keek twee weken geleden vooruit naar de resterende koersmaanden. “Ik kijk er naar uit. Er zal het nodige geïmproviseerd moeten worden, dus we zullen zien wat het gaat worden.”

“Ik hoop dat er een Tour komt, maar het is niet aan mij om te bepalen of deze wedstrijd doorgaat. Je moet altijd van het beste uitgaan. Het zou mooi zijn wanneer de mensen van deze wedstrijd kunnen genieten.” Roglič zal in de Tour het kopmanschap moeten delen met Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk.