Tom Dumoulin maakt na bijna acht maanden rentree maandag 3 februari 2020 om 12:16

236 dagen na zijn vorige optreden in wedstrijdverband maakt Tom Dumoulin zijn rentree in het peloton. Knieproblemen hielden de winnaar van de Giro 2017 lange tijd aan de kant, maar over twee dagen, in de Ronde van Valencia, pint hij opnieuw zijn rugnummers op.

De laatste keer dat Dumoulin een rugnummer opspeldde, was vorig seizoen in het Critérium du Dauphiné. Op 14 juni reed hij de etappe naar Saint-Michel-de-Maurienne nog wel uit, maar een dag later ging hij niet meer van start voor de rit naar Pipay. De irritaties in zijn knie, die hij verwond had in de Giro d’Italia, speelden opnieuw op.

Al in december werd bekend dat hij in de Ronde van Valencia zijn terugkeer zou vieren. Nu zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma de selectie voor de Spaanse ronde heeft vrijgegeven en de naam van de Nederlander daartussen staat, gaat dat ook volgens planning gebeuren. Dumoulin krijgt in Valencia meteen kansen om zich te testen, zoals in de etappes naar Cullera en Sierra de Bèrnia.

Ook Dylan Groenwegen begint zijn seizoen in de rittenkoers; bij zijn vorige deelnames in 2016 en 2019 wist hij telkens een etappe te winnen. Op papier krijgt hij drie kansen op weg naar Vila-Real, Torrevieja en Valencia. Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Tobias Foss, Christoph Pfingsten en Maarten Wynants maken de selectie compleet.

Selectie Jumbo-Visma voor Volta a Valenciana 2020

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Dylan Groenewegen

Christoph Pfingsten

Maarten Wynants

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2020